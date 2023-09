Informationszentrale Deutsches Mineralwasser

Der natürliche, nachhaltige Durstlöscher - Am 7. Oktober ist "Tag des Mineralwassers"

Bonn (ots)

Anmoderationsvorschlag: Ausreichend Trinken ist wichtig für unseren Körper: Das wissen alle! Denn ein ausgewogener Wasserhaushalt ist essentiell für unser Gehirn und die Organe. Laut Ernährungs-Experten sollten es bis zu 1,5 Liter am Tag sein. Wer clever ist, greift dafür bewusst zu Mineralwasser, denn das versorgt den Körper mit Flüssigkeit sowie wichtigen Mineralstoffen, und das auch noch nachhaltig. Mehr dazu verrät uns jetzt zum (heutigen) "Tag des Mineralwassers" (am 7. Oktober) mein Kollege Oliver Heinze.

Sprecher: Viele wichtige Nährstoffe, keine Kalorien und super erfrischend: Mineralwasser ist einfach der perfekte Durstlöscher. Und das wissen auch die Menschen in Deutschland. Im Schnitt trinkt jeder von uns mindestens ein großes Glas Mineralwasser am Tag und das hat gute Gründe:

O-Ton 1 (Umfrage: Wieviel Mineralwasser trinken Sie am Tag und warum?, 12 Sek.): Frau: "Ich trinke mindestens zwei Liter, weil mir das einfach gut tut. Ich kann dann besser denken und fühle mich frischer, ich sehe auch frischer aus und deswegen trinke ich viel Mineralwasser." Mann: "Mit Mineralwasser fühle ich mich einfach gut."

Sprecher: Auch die Weltklasse-Leichtathletin, Olympiasiegerin, zweifache Weltmeisterin und Deutsche Meisterin 2023 Malaika Mihambo setzt als Durstlöscher auf Mineralwasser.

O-Ton 2 (Malaika Mihambo: Warum greifen Sie am liebsten zu Mineralwasser?, 17 Sek.): "Ich trinke natürlich Mineralwasser, weil es erfrischend ist, lecker und wichtige Mineralstoffe enthält. Mineralwasser ist mein Lieblingsgetränk, da ich genau weiß, dass hier die Qualität stimmt, es kommt direkt aus der Natur und ist nachhaltig - und das passt somit perfekt zu meinem bewussten Lebensstil."

Sprecher: Mineralwasser wird als Bestandteil des Wasserkreislaufs der Erde besonders nachhaltig gefördert. Denn es wird von den Mineralbrunnen grundsätzlich nicht mehr Mineralwasser aus der Quelle entnommen, wie auf natürliche Weise neu entsteht. Und das ist ein wichtiger Punkt für die Ausnahme-Athletin und angehende Umweltwissenschaftlerin.

O-Ton 3 (Malaika Mihambo: Wie wichtig ist Ihnen Umweltschutz und Nachhaltigkeit beim Essen und Trinken?, 23 Sek): "Aus Sicht der Umweltwissenschaftlerin und persönlich sind mir bei allem, was ich esse und trinke, die Aspekte Nachhaltigkeit und Umweltschutz wichtig. Bei uns kommt Mineralwasser häufig aus der Region. Als Naturprodukt ist es nachhaltig und hat einen kleinen CO2-Fußabdruck. Wer also auf Nachhaltigkeit setzt, kann ruhigen Gewissens Mineralwasser trinken und tut auch noch sich und seinem Körper etwas Gutes."

Sprecher: In Deutschland gibt es über 500 Quellen, so dass wirklich jeder in seiner Region das passende Mineralwasser findet. Dank kurzer Transportwege wird somit unsere Umwelt geschont. Außerdem sorgt zusätzlich das Mehrweg- und Kreislaufsystem dafür, dass keine Flasche in der Natur oder den Meeren landet.

Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos darüber, warum Mineralwasser ein reines Naturprodukt ist, was es für den Körper tut und wie die Deutschen Mineralbrunnen dafür sorgen, dass diese kostbare Ressource geschützt wird, finden Sie im Netz unter mineralwasser.com.

