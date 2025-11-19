Skoda Auto Deutschland GmbH

AUTO TROPHY 2025: Leser der Auto Zeitung wählen Škoda fünf Mal auf Platz eins

› Erste Plätze für Škoda Superb, Škoda Kamiq, Škoda Kodiaq und Škoda Elroq

› Leser zeichnen Škoda zudem als ‚Beste Importmarke 2025' aus

› Die AUTO TROPHY zählt zu den renommiertesten Leserwahlen in Deutschland, 9.872 Personen haben abgestimmt

Škoda geht aus der Leserwahl AUTO TROPHY 2025 der Auto Zeitung als erfolgreichste Importmarke hervor. Škoda Superb, Škoda Kamiq, Škoda Kodiaq und Škoda Elroq setzten sich in ihren jeweiligen Klassen durch, außerdem geht der Titel in der Kategorie ‚Beste Importmarke' ebenfalls an Škoda. An der Wahl zur AUTO TROPHY 2025 hatten sich 9.872 Personen beteiligt.

Die AUTO TROPHY der AUTO ZEITUNG gehört zu den wichtigsten Leserwahlen auf dem deutschen Automobilmarkt und wird bereits seit 1987 jährlich ausgeschrieben. In diesem Jahr hatte die Redaktion knapp 400 Fahrzeuge/Marken in insgesamt 18 Klassen zur Wahl gestellt. Nominiert wurde pro Klasse jeweils nur ein Modell eines Herstellers. Die Leserinnen und Leser stimmten im Zeitraum vom 10. September bis 21. Oktober online oder per Post ab.

Škoda Modelle setzen sich in der Importwertung durch

Der Škoda Superb gewinnt die Importwertung der Kategorie ‚Die beste Mittelklasse' (38,5 % der Stimmen) und wiederholt damit den Vorjahreserfolg. Das gleiche gelingt dem Škoda Kamiq (‚Die besten SUV bis 35.000'; 24,8 % der Stimmen) und dem Škoda Kodiaq (‚Die besten SUV zwischen 30.000 und 60.000 Euro'; 14 % der Stimmen). Ein weiteres Mal kürten die Leserinnen und Leser der Auto Zeitung Škoda zudem zur ‚Besten Importmarke' (12,2 % der Stimmen).

Neu unter den Gewinnern ist der Škoda Elroq, er setzte sich mit 20,8 % der abgegebenen Stimmen in der Importwertung der Klasse ‚Elektro-SUV bis 50.000 Euro' durch. Der Škoda Elroq wurde Ende 2024 vorgestellt und hat sich in kurzer Zeit in Deutschland zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Er trägt dazu bei, dass Škoda bei den batterieelektrischen Fahrzeugen nach den ersten zehn Monaten 2025 auf Rang zwei der Zulassungsstatistik liegt – vor allen Premiumanbietern und vor allen reinen Elektrofahrzeugherstellern. Das moderne Design sowie verschiedene Leistungsstufen und Batteriegrößen kombiniert mit hoher Reichweite, moderner Sicherheitstechnologie und viel Platz zu einem attraktiven Preis sprechen für das kompakte E-SUV.

Die Ergebnisse der AUTO TROPHY 2025 werden in der Ausgabe Nr. 25 der Auto Zeitung vom 19. November 2025 publiziert.

