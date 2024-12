Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda klettert 2024 erstmals auf Rang vier des deutschen Markenrankings und erreicht höchsten Marktanteil der Unternehmensgeschichte

Weiterstadt

› Škoda legt 2024 bei den Neuzulassungen in Deutschland in den ersten elf Monaten um 24 Prozent zu und erzielt mit 7,4 Prozent den höchsten Marktanteil der Unternehmensgeschichte

› Platz vier im deutschen Markenranking bedeutet die beste Platzierung, die Škoda in Deutschland je erreichte; Škoda ist jetzt im 16. Jahr in Folge die stärkste Importmarke

› Batterieelektrischer Škoda Enyaq ist seit Mitte 2024 das am häufigsten neuzugelassene Elektroauto in Deutschland

› Škoda ist im relevanten Flottenmarkt in Deutschland auf Rang zwei vorgerückt

› 2025 kommt das elektrische Kompakt-SUV Elroq zum nahezu gleichen Basispreis wie sein konventionell angetriebenes Pendant Karoq auf den Markt

› Škoda will Marktposition 2025 klar verteidigen

Škoda Auto Deutschland hat 2024 ein Rekordwachstum erzielt: Die Neuzulassungen in den ersten elf Monaten stiegen um 24 Prozent auf 191.243 Einheiten, der Marktanteil erreichte mit 7,4 Prozent einen Bestwert in der mehr als 30-jährigen Unternehmensgeschichte. Eine weitere Rekordmarke erreicht Škoda mit dem Aufstieg auf Rang vier des Markenrankings in Deutschland. Damit ist Škoda die mit Abstand am stärksten wachsende Automarke in den Top-Ten der deutschen Zulassungsstatistik und im nunmehr 16. Jahr in Folge erneut auch die stärkste Importmarke. Neben der fast komplett erneuerten Modellpalette trug zu dem Spitzenergebnis die starke Performance des batterieelektrischen SUV-Modells Enyaq bei, des seit Jahresmitte kumuliert meistzugelassenen Elektrofahrzeugs 2024. Weitere Wachstumsimpulse soll 2025 der Marktstart des elektrischen Kompakt-SUV Elroq als weiteres Volumenmodell setzen.

Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Škoda Auto Deutschland, sagt: „Hinter uns liegt ein prall gefülltes Neuheiten-Jahr mit einer nahezu vollständig erneuerten Modellpalette. Diese Neuheiten waren in ihrer Frequenz eine große Chance und Herausforderung zugleich. Unsere Vertriebsorganisation hat einen tollen Job gemacht, um all diese Produkte erfolgreich in den Markt und ins Bewusstsein unserer Kunden zu bringen. Damit haben wir es geschafft, in einem sehr fordernden Marktumfeld die mit Abstand am stärksten wachsende Marke der Top 10 in Deutschland zu sein, sowohl bei den Elektromodellen als auch im Markt konventioneller Antriebe. Mit dem Elroq kommt jetzt im Januar eine komplett neue Modellfamilie zu den Händlern, die bereits sehr vielversprechend im Vorverkauf gestartet ist und neue Marktsegmente für uns erschließt. Wir freuen uns riesig auf den Marktstart und die neuen Chancen, die sich für uns durch den Elroq ergeben.“

Die Neuheiten-Offensive startete im Frühjahr mit den überarbeiteten Versionen der beiden kleineren Modelle Scala und Kamiq sowie des Markenbestsellers Octavia. Alle drei Baureihen präsentieren sich seitdem noch attraktiver und hochwertiger ausgestattet. Sowohl der Škoda Superb als Flaggschiff der konventionell angetriebenen Modellpalette als auch das große SUV-Modell Kodiaq erschienen 2024 in neuer Generation. Anfang Oktober folgte die Weltpremiere des elektrischen Kompakt-SUV Elroq.

Bis Ende November 2024 erzielte Škoda in Deutschland 191.243 Neuzulassungen. Dies entspricht einem Marktanteil von 7,4 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr steigerte die Marke ihre Neuzulassungen um 24 Prozent – in einem insgesamt leicht rückläufigen Gesamtmarkt mit einem Minus von 0,4 Prozent. Der Marktanteil legte hierdurch um 1,5 Prozentpunkte zu. Somit rückte Škoda auf Rang vier des Markenrankings vor. Ebenso stark wächst die Marke im Flottengeschäft. Bei Flotten über zehn Fahrzeugen hat Škoda inzwischen den zweiten Platz in Deutschland erreicht.

Die Neuzulassungen in den ersten elf Monaten deuten darauf hin, dass Škoda in Deutschland bis Jahresende die Zahl von 200.000 Neuzulassungen übertreffen wird. Diese Marke hat Škoda in seiner Geschichte erst ein einziges Mal im Vor-Corona-Jahr 2019 in Deutschland überschritten, damals mit einem Marktanteil von 5,8 Prozent in einem deutlich größeren Gesamtmarkt mit 3,6 Millionen Einheiten gegenüber einem erwarteten Gesamtmarkt in 2024 unter drei Millionen Fahrzeugen.

Elektro-SUV Enyaq als Volumenmodell etabliert, Marktstart des elektrischen Kompakt-SUV Elroq steht bevor

Als beliebteste Modellreihe der Marke in Deutschland erwies sich 2024 einmal mehr der Allrounder Octavia, der auch die Rangliste der Importmodelle in Deutschland wieder deutlich anführt. Die nachfolgenden Modelle Karoq und Fabia liegen in ihren Zulassungszahlen nah beieinander. Auf Platz vier folgt bereits das Elektro-SUV Enyaq. Das seit Jahresmitte am häufigsten neuzugelassene Elektrofahrzeug Deutschlands liegt kumuliert auf dem zweiten Platz aller BEV in Deutschland. Dass die Topseller aus so unterschiedlichen Segmenten stammen, belegt die Attraktivität der Modellpalette von Škoda in allen Klassen.

Nachdem der Enyaq sich zu einem echten Volumenmodell entwickelt hat, soll auch der neue Elroq dieser Entwicklung folgen. Mit dem Marktstart des elektrischen Kompakt-SUV will Škoda ein weiteres elektrisches Volumenmodell erfolgreich etablieren. Ein Schlüssel dazu: Beim Elroq ist es der Marke gelungen, ein Elektromodell zum nahezu gleichen Basispreis wie das konventionell angetriebene Pendant Karoq anzubieten.

Soziales Engagement, Nachwuchsförderung und Rallye-Meistertitel

Traditionell nimmt Škoda Auto Deutschland seine gesellschaftliche Verantwortung wahr. In diesem Jahr trat das Unternehmen unter anderem wieder als Partner der ‚ Tour der Hoffnung‘ auf. Diese Charity-Radrundfahrt sammelt Spenden für den Kampf gegen Krebs bei Kindern. Darüber hinaus unterstützt Škoda Auto Deutschland den Radsport hierzulande als Partner zahlreicher namhafter Amateur- und Hobby-Rennen.

Als Beitrag zur Förderung des Ingenieurnachwuchses unterstützte Škoda Auto Deutschland 2024 weiterhin das DART Racing Team der TU Darmstadt in der Formula Student. Bei diesem internationalen Wettbewerb treten Studierende in selbst konstruierten, elektrisch angetriebenen Formel-Rennwagen gegeneinander an. Sie entwickeln und bauen diese Hightech-Einsitzer selbst und zeichnen auch für das komplette Projektmanagement verantwortlich.

Im Rallye-Sport feierte Škoda in Deutschland 2024 den elften Titelgewinn eines Škoda Teams in der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM). Marijan Griebel und Tobias Braun siegten im Fabia RS Rally2 vor zwei weiteren Škoda Crews.

