Neuer Škoda Kodiaq RS: Dynamisches Topmodell jetzt ab 57.900 Euro bestellbar

› Škoda Kodiaq RS der zweiten Modellgeneration verfügt über einen 2,0 TSI-Benzinmotor mit 195 kW (265 PS) (Škoda Kodiaq RS 2,0 TSI DSG 4x4 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 8,2 – 8,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 186 – 193 g/km; CO2-Klasse: G – G; Hinweis: vorläufige Werte)

› Kraftübertragung erfolgt serienmäßig über ein 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) und Allradantrieb

› Serienausstattung umfasst hochwertige Details wie Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, Progressivlenkung, Adaptives Fahrwerk DCC Plus und CANTON Soundsystem

› Einstiegspreis für den neuen Škoda Kodiaq RS beträgt 57.900 Euro

Mit dem neuen Kodiaq RS rundet Škoda ab sofort die Angebotspalette der zweiten Generation seiner großen SUV-Reihe nach oben hin ab. Als Antrieb dient dem dynamischen Topmodell ein neuer 2,0 TSI-Benziner mit 195 kW (265 PS), der seine Leistung über ein 7-Gang-DSG an alle vier Räder überträgt. Zahlreiche Karosseriedetails in hochglänzendem Schwarz kennzeichnen die sportlichste Modellvariante ebenso unverkennbar als Mitglied RS-Familie wie speziell ausgeformten Stoßfänger und die schwarzen 20-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Elias Aero. Die reichhaltige Serienausstattung umfasst unter anderem Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, Progressivlenkung, das Adaptive Fahrwerk DCC Plus und ein CANTON Soundsystem. Für den Innenraum stehen zwei Design Selections zur Wahl, RS Lounge ist Serie. Der Startpreis für den Škoda Kodiaq RS liegt bei 57.900 Euro.

Zahlreiche schwarze Karosseriedetails unterstreichen den dynamischen Charakter des Škoda Kodiaq RS. Diese umfassen zum Beispiel die glänzend schwarze Lackierung von Kühlergrillrahmen, Außenspiegelkappen, den oberen Fensterleisten, der Dachreling und der kompletten D-Säule. Diese stellt eine visuelle Verbindung zu der dunkel getönten Heck- und den hinteren Seitenscheiben (Sunset) her. Auch im sportlich designten vorderen Stoßfänger finden sich schwarz lackierte Details. Unter der Heckschürze stechen die Auspuffendrohre in Edelstahldesign hervor. Weiteres Highlight: der exklusive Kühlergrill mit seinem horizontal verlaufenden Lichtband.

Was sein dynamisches Exterieurdesign verspricht, löst der Kodiaq RS der zweiten Generation dank seines neuen 2,0 TSI-Benzinmotors spielerisch ein. Dessen Spitzenleistung von 195 kW (265 PS) beträgt 15 kW (20 PS) mehr als das Vorgängeraggregat (Škoda Kodiaq RS 2,0 TSI DSG 4x4 180 kW (245 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert) 7,9 – 9,6 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert) 179 – 218 g/km; CO2-Klasse: G – G). Das Turbo-Aggregat stellt ein maximales Drehmoment von 400 Nm bereit und erfüllt die Anforderungen der Emissionsnorm EU 6 EB. Die Verteilung des Motormoments auf alle vier Räder übernimmt ein 7-Gang-DSG. Die serienmäßige Progressivlenkung sorgt für ein besonders sicheres und agiles Handling.

Ebenfalls zur umfangreichen Serienausstattung zählen hochwertige Merkmale wie Matrix-LED-Hauptscheinwerfer mit animiertem Welcome-Effekt und Kurvenlichtfunktion, Navigationssystem, elektrische Heckklappe mit Komfortöffnung, Pedalerie im Edelstahldesign, das Assistenzsystem Travel Assist sowie die mit einer roten Kristallstrukturleiste verbundenen LED-Rückleuchten mit animierten Blinkern. Das verbesserte Adaptive Fahrwerk DCC Plus bietet nun 15 Einstellungen und weist damit ein noch breiteres Spektrum an Dämpfungscharakteristiken auf.

Die serienmäßige Design Selection RS Lounge schafft eine sportliche Atmosphäre im Interieur – dank Highlights wie Sportsitzen mit integrierten Kopfstützen und Mikrofaserbezügen, schwarzem Dachhimmel sowie schwarzem Mikrofaserbezug für die Türeinsätze, die mittlere Armlehne und die sichtbaren Oberflächen des Armaturenträgers. Sowohl das Lederlenkrad im Sportdesign als auch die Vordersitze inklusive Memory-Funktion sind beheizbar. Die Akustikverglasung dämpft wahrnehmbare Außengeräusche und steigert so auch den Hörgenuss, den das ebenfalls serienmäßige CANTON Soundsystem garantiert. Optional steht RS Suite mit schwarzen Leder-/Kunstledersitzen mit roten Kontrastnähten und Belüftungsfunktion für die Vordersitze zur Wahl.

Weitere Informationen zu Ausstattungen und Motor-Getriebe-Optionen des Kodiaq stehen auf www.skoda-media.de bereit.

Škoda Kodiaq RS – Motorisierung und Einstiegspreis in Euro

Motorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Preis

2,0 TSI, 195 kW (265 PS), 7-Gang-DSG, 4x4, 57.900

