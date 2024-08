Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Superb Sportline: elegant und sportlich, zwei Karosserievarianten und typisch schwarze Exterieurakzente

Mladá Boleslav (ots)

› Umfangreiche Serienausstattung inklusive Progressivlenkung, Matrix-LED-Hauptscheinwerfern und LED-Heckleuchten mit animierten Blinkern

› Typische Exterieurdetails in Schwarz, zum Beispiel am Kühlergrillrahmen und den Außenspiegelabdeckungen

› Zwei spezielle Design Selections mit beheizbaren Vordersitzen, integrierten Kopfstützen und herausziehbarer Beinauflage

Der Škoda Superb Sportline ist das athletischste Topmodell der Baureihe. 18-Zoll-Leichtmetallräder, Exterieurakzente in glänzendem Schwarz und neu gestaltete Sportline-Embleme an den Kotflügeln erzeugen einen besonders dynamischen Auftritt. Die beiden verfügbaren Sportline-Interieure umfassen beheizbare Vordersitze mit integrierten Kopfstützen und herausziehbare Beinauflagen. Ebenfalls zur Serienausstattung zählen die Progressivlenkung, ein um 15 Millimeter abgesenktes Sportfahrwerk, Matrix-LED-Hauptscheinwerfer und LED-Heckleuchten mit animierten Blinkern. Škoda fertigt den Superb Sportline als Limousine und Kombi und bietet ihn in Kombination mit allen Motoren der Baureihe an.

