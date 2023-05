Skoda Auto Deutschland GmbH

Rally Italien-Sardinien: Škoda Fabia RS Rally2-Fahrer Oliver Solberg will die WRC2-Tabellenführung erobern

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Mladá Boleslav (ots)

› Beim sechsten Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft zählen die Škoda Besatzungen Oliver Solberg/Elliott Edmondson und Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen zu den Favoriten auf den WRC2-Sieg

› WRC2-Titelverteidiger Emil Lindholm und der aktuelle WRC2-Gesamtdritte Gus Greensmith (beide Škoda Fabia RS Rally2) sind auf der Mittelmeerinsel nicht für WM-Punkte in der WRC2-Fahrerwertung nominiert

› Fast zwei Drittel der 39 gemeldeten Starter in der WRC2-Kategorie vertrauen auf einen Škoda Fabia

Drei der bisherigen fünf WRC2-Läufe zur Rallye-Weltmeisterschaft hat eine Crew in einem Škoda Fabia RS Rally2 gewonnen. Bei der Rallye Italien-Sardinien vom 1. bis 4. Juni brennen die Škoda Kundenteams jetzt auf den nächsten Sieg. Der für Toksport WRT startende Schwede Oliver Solberg will auf der Mittelmeerinsel die WRC2-Tabellenführung übernehmen. Auch Andreas Mikkelsen, der frühere WRC2-Champion aus Norwegen, zählt bei der rauen Schotter-Rallye in seinem Škoda Fabia RS Rally2 zu den Sieganwärtern.

Nachdem Fahrercrews mit dem Škoda Fabia RS Rally2 die WRC2-Klasse bei der Rallye Portugal Mitte Mai dominierten, wollen die Kundenteams der Marke auf der Mittelmeerinsel Sardinien sofort nachlegen. Besonders Oliver Solberg, der in Portugal nach einer mitreißenden Aufholjagd seinen zweiten WRC2-Saisonsieg bloß um 1,2 Sekunden verpasste, reist hochmotiviert auf die italienische Insel. „Ich schaue nie zurück. Ich habe gezeigt, wie schnell ich fahren kann, bin auf den extrem harten Schotterpisten in Portugal clever mit meinen Reifen umgegangen, habe keinen Defekt erlitten und unnötige Risiken vermieden. Jetzt muss ich auf die Situation in der WM-Wertung achten – deshalb werden wir wieder zugleich schnell und smart fahren“, umschreibt der 21-jährige Sohn des früheren Rallye-Weltmeisters Petter Solberg seine Strategie. Oliver Solberg liegt vor der Rallye Italien-Sardinien lediglich einen Punkt hinter dem derzeit Gesamtführenden, dem Franzosen Yohan Rossel.

Für Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (NOR/NOR) ist der italienische Schotter-Event erst der zweite WRC2-Lauf des Jahres. Mikkelsen, der 2021 sowohl die FIA WRC2-Meisterschaft als auch die FIA Rallye-Europameisterschaft in einem Škoda Fabia gewonnen hatte, bereitet sich mit gemischten Gefühlen auf die nächste Runde vor. 2021 und 2022 ging der Norweger auf Sardinien jeweils leer aus. „Jetzt wollen wir diese Bilanz korrigieren – es wird Zeit für meinen ersten Saisonsieg. Ich bin zuversichtlich, denn ich weiß, wozu der neue Škoda Fabia RS Rally2 auf rauen Schotterprüfungen in der Lage ist“, gibt sich Mikkelsen angriffslustig.

Mit 39 gemeldeten Crews ist die WRC2-Kategorie in Italien bemerkenswert stark besetzt – und gleich 24 der WRC2-Fahrzeuge tragen das Škoda Logo. Zu den Anwärtern auf eine Spitzenplatzierung zählen dabei beispielsweise der Vorjahresdritte Kajetan Kajetanowicz (POL) und Mikołaj Marczyk (POL) im ORLEN Rally Team sowie der für Orsák Rally Sport startende Erik Cais (CZE). Gus Greensmith (GBR), Sieger der WRC2-Runden in Mexiko und Portugal, startet ebenso wie der amtierende WRC2-Champion Emil Lindholm (FIN) in einem von Toksport WRT eingesetzten Škoda Fabia RS Rally2. Beide haben die Rallye Italien-Sardinien als einen der Läufe nominiert, bei denen sie in der Fahrerwertung nicht punktberechtigt sind. Laut Reglement dürfen WRC2-Piloten dafür nur bei maximal sieben der 13 Läufe WM-Punkte sammeln.

Auch in den weiteren Rally2-Kategorien tummeln sich viele starke Škoda Besatzungen. In dem für Fahrer ab 50 Jahren ausgeschriebenen WRC Masters Cup wollen Armin Kremer (DEU), Mauro Miele (ITA), Johannes Keferböck (AUT) und Alexander Villanueva (ESP), der WRC Masters-Sieger in Portugal, Punkte auf den Gesamtführenden Zoltán László (HUN) gutmachen. Der Ungar gönnt sich und seinem Škoda in Italien eine Pause.

Als Tabellenführer nimmt Nikolay Gryazin (ANA) den nächsten Sieg in der WRC2 Challenger-Wertung ins Visier. Auch Sami Pajari (FIN), aktuell Dritter dieser Meisterschaft, startet in einem Škoda Fabia RS Rally2 von Toksport WRT in dieser Kategorie. Die WRC2 Challenger-Klasse ist Fahrern vorbehalten, die noch keinen WRC2- oder WRC3-Titel gewonnen haben und noch nie für WM-Punkte in der Herstellerwertung genannt waren.

Die Rallye Italien-Sardinien wird auf überwiegend sandigen und steinigen Schotterstraßen ausgetragen. Sie umfasst 19 Wertungsprüfungen (WP) mit einer Gesamtlänge von 334,05 Kilometern. Den Auftakt bildet am Donnerstag, 1. Juni, die 3,23 Kilometer kurze Showprüfung in der Hafenstadt Olbia, in der sich auch wieder der Servicepark befindet. Freitag finden sechs WP über zusammen 148,40 Kilometern statt, am Samstag stehen weitere 136,34 Kilometer, verteilt auf acht WP, auf dem Programm. Am Sonntag beschließen vier Prüfungen über insgesamt 46,08 Kilometer die Rallye.

Wussten Sie, dass …

… der italienische WM-Lauf bis 2003 als reine Asphalt-Rallye rund um San Remo auf dem Festland stattfand? Erst mit dem Wechsel auf die Mittelmeerinsel Sardinien änderte sich der Charakter der Rallye zu einer Schotterveranstaltung.

… die Rallye Italien-Sardinien in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum feiert?

… dass der Vorläufer der heutigen WM-Rallye bereits 1928 als ‚Rallye dei Fiori‘ (Blumen-Rallye) debütierte und Italien seit Gründung der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 1973 – bis auf die Saison 2010 – jedes Jahr einen WM-Lauf ausrichtete?

… dass der spektakuläre Sprung ‚Micky’s Jump‘ auf der legendären Prüfung ‚Monte Lerno‘ nur vom berühmten Fafe-Sprunghügel während der Rallye Portugal übertroffen wird? ‚Monte Lerno‘ gilt darüber hinaus mit 49,92 Kilometern nicht nur als längste Wertungsprüfung der Rallye Italien-Sardinien, sondern als längste überhaupt im bisherigen Saisonverlauf.

Gesamtwertung WRC2/Fahrer (vor der Rallye Italien-Sardinien)

1. Yohan Rossel (FRA), (Citroën C3 Rally2), 65 Punkte

2. Oliver Solberg (SWE), Škoda Fabia RS Rally2, 64 Punkte

3. Gus Greensmith (GBR), Škoda Fabia RS Rally2, 62 Punkte

Gesamtwertung WRC2/Teams (vor der Rallye Italien-Sardinien)

1. Toksport WRT (Škoda), 80 Punkte

2. M-Sport Ford World Rally Team, 76 Punkte

3. Toksport WRT 2 (Škoda), 65 Punkte

Die FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2023

Rallye Monte Carlo 19. – 22. Januar

Rallye Schweden 9. – 12. Februar

Rallye Mexiko 16. – 19. März

Rallye Kroatien 20. – 23. April

Rallye Portugal 11. – 14. Mai

Rallye Italien-Sardinien 1. – 4. Juni

Safari Rallye Kenia 22. – 25. Juni

Rallye Estland 20. – 23. Juli

Rallye Finnland 3. – 6. August

Akropolis Rallye Griechenland 7. – 10. September

Rallye Chile 28. September – 1. Oktober

Rallye Zentraleuropa 26. – 29. Oktober

Rallye Japan 16. – 19. November

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell