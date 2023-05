Skoda Auto Deutschland GmbH

Made by ŠKODA Design: die Trophäe für den ,Most Valuable Player‘ der IIHF Eishockey-WM 2023

Mladá Boleslav

› Der lettische Torwart Arturs Silovs wurde gestern im Anschluss an das Finale der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Tampere als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet

› Als offizieller Hauptsponsor war der Autohersteller in und um die Eishockey-Arenen präsent und stellte seine neue Markenidentität vor

› Das Team von Škoda Design entwirft seit 2018 die Kristallglastrophäen für den ‚Most Valuable Player‘ des Weltturniers

Mladá Boleslav – Bei der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 holte sich Kanada gestern im finnischen Tampere den WM-Titel. Das Team setze sich vor 10.470 Fans in einem packenden Finale mit 5:2 gegen Deutschland durch. Im Anschluss an das Match überreichte Martin Jahn, Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, die Trophäe für den ‚Most Valuable Player‘ des Turniers an Arturs Silovs, Torwart der lettischen Nationalmannschaft. Auch in diesem Jahr kreierte das Team von Škoda Design den eleganten Kristallglaspokal.

Martin Jahn, Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagte beim WM-Finale: „Eishockey und Škoda bilden seit mehr als drei Jahrzehnten ein ideales Gespann. Deshalb wollten wir auch die diesjährige IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft wieder als offizieller Hauptsponsor unterstützen. Außerdem finden wir es großartig, so nah bei den Fans in den Arenen zu sein. Wir freuen uns, dass sie so viele spannende Momente erleben konnten und ganz nah an der Action dran waren. Solche Erlebnisse passen perfekt zu unserem Markenclaim ‚Let’s explore‘.“

Die Trophäe für den MVP ist kunstvoll aus böhmischem Kristallglas gefertigt

Im hart umkämpften Finale gegen Deutschland entschied letztlich Kanada das Spiel mit 5:2 für sich. Das Team aus der Škoda Heimat Tschechien kam auf Rang acht. Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft fand vom 12. bis 28. Mai 2023 im finnischen Tampere und der lettischen Hautpstadt Riga statt. Als ‚Most Valuable Player‘ des Turniers wurde Arturs Silovs ausgezeichnet. Martin Jahn, Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, überreichte dem lettischen Goalie nach dem Finale den eleganten Pokal.

Auch in diesem Jahr zeichnete Peter Olah, Leiter der Abteilung Interior Design bei Škoda Auto, für den Entwurf der Trophäe verantwortlich. Design und Schliff sind von Schlittschuhspuren auf der Eisfläche inspiriert. Der 35 Zentimeter hohe, 22 Zentimeter breite und fünf Kilo schwere Glaspokal wurde zunächst in die gewünschte Form geblasen und dann aufwändig geschliffen und bearbeitet. Seine Formgebung verbindet die harmonischen Proportionen und die klare Linienführung der aktuellen Škoda Modelle mit der Dynamik des Eishockeys als schnellstem Mannschaftssport der Welt. Die Glasherstellung gilt als einer der ältesten Handwerks- und Industriezweige Tschechiens. Traditionell legen die Glasmacher Wert auf höchste Fertigungsqualität. Durch ihre Handwerkskunst, Erfahrung und Ausbildung erschaffen sie attraktive, elegante Produkte und entdecken immer neue Verfahren und Techniken.

Škoda Auto verlängert Sponsoring um weitere vier Jahre und präsentierte neue Markenidentität in den Eisarenen

Škoda Auto unterstützt die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft seit 1992, zuerst als Mobilitätspartner und bereits ein Jahr später als offizieller Hauptsponsor. Im vorigen Jahr verlängerten der Weltverband IIHF und Škoda diese Partnerschaft um weitere vier Jahre. In Finnland und Lettland stellte die Marke den Veranstaltern eine Fahrzeugflotte zur Verfügung, überwiegend Elektromodelle. Die 45 Fahrzeuge trugen die Logos von Škoda Auto und der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2023. Die Zuschauer konnten die aktuellen Škoda Modelle in den Arenen am Rande der Eisflächen kennenlernen. Škoda nutzte das Weltturnier außerdem, um in und um die Eishockeystadien seine neue Markenidentität inklusive der frischen Wort- und Bildmarken zu präsentieren.

Škodaverse und die IIHF 2023 App powered by Škoda ermöglichen ganz neue Fan-Erlebnisse

Mit der 3D-Virtual-Reality im Škodaverse erlebten die Fans die Action bei der diesjährigen Eishockey-WM aus ganz neuen Perspektiven. Unter dem Motto ‚Explore the Action‘ stellt diese Plattform spannende neue Features bereit: Spiele, Interaktionen mit anderen Fans über personalisierbare Škoda Avatare und eine NFT-Galerie (Non-Fungible Tokens) und vieles mehr. Wie in den Jahren zuvor unterstützte Škoda auch diesmal wieder die IIHF App, die die Eishockey-Community mit allen wichtigen Informationen zum Turnier, Spielständen und Statistiken sowie einem Live-Ticker mit Toralarm versorgt.

