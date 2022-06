Skoda Auto Deutschland GmbH

ŠKODA AUTO präsentiert Videocast zum 1100 OHC Coupé

Mladá Boleslav (ots)

› Reportage ergänzt die aktuelle Folge des SIMPLY CLEVER PODCAST über die umfangreiche Instandsetzung des legendären Rennfahrzeugs von 1959

› Videocast mit Moderator Vojtěch Koval ist auf dem YouTube-Kanal von ŠKODA AUTO abrufbar

ŠKODA AUTO veröffentlicht die neue Folge seines SIMPLY CLEVER PODCAST auch als Videocast. In der 30-minütigen Reportage präsentiert Moderator Vojtěch Koval die Geschichte des ŠKODA 1100 OHC Coupé von 1959 und gibt Einblicke in die umfangreiche Restaurierung des Fahrzeugs. Spannende Hintergrundinformationen liefern dabei unter anderem Experten aus dem ŠKODA Museum sowie dem Prototypenbau des tschechischen Automobilherstellers.

In der aktuellen Folge des SIMPLY CLEVER PODCAST, die ŠKODA AUTO auf seinem YouTube-Kanal auch als Videocast veröffentlicht, präsentiert Moderator Vojtěch Koval die Geschichte des Rennwagens ŠKODA 1100 OHC Coupé. Von dem eleganten Rennwagen mit geschlossener Karosserie entstanden in den Jahren 1959/1960 nur zwei Fahrzeuge. Bis 1962 nahmen beide an Rennveranstaltungen teil, bevor sie bei Unfällen im Straßenverkehr zerstört wurden. Im vergangenen Jahr rekonstruierten die Experten aus dem ŠKODA Museum und aus dem Prototypenbau ein 1100 OHC Coupé. Dabei nutzten sie die Originaldokumentation und verbauten zahlreiche erhaltene Originalteile. Außerdem griff das Team neben hochmodernen Technologien auch auf traditionelle Fertigungstechniken zurück, etwa aus dem Karosseriebau.

Mit den beteiligten Experten unterhält sich Moderator Vojtěch Koval im Podcast sowie im ergänzenden Video ebenso wie mit dem Erstbesitzer des ursprünglichen ŠKODA 1100 OHC Coupé aus den 1960er-Jahren.

Die aktuellen Folgen des SIMPLY CLEVER PODCAST finden Fans der Marke bei allen gängigen Streaming-Anbietern, über neue Folgen informiert der Automobilhersteller außerdem auf seinem offiziellen Twitter-Account @skodaautonews.

