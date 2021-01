Skoda Auto Deutschland GmbH

Neues SUV von SKODA AUTO für den indischen Markt heißt KUSHAQ

Mladá Boleslav/Pune

- Schreibweise mit ,K' und ,Q' setzt Nomenklatur der SKODA AUTO SUV-Modelle KODIAQ, KAROQ und KAMIQ fort

- ,Kushak' kommt aus dem altindischen Sanskrit und steht für König oder Herrscher

- Weltpremiere des ersten Serienmodells auf Basis des speziell für den indischen Markt entwickelten MQB-A0-IN im März 2021

Das erste Serienmodell im Rahmen des von SKODA AUTO auf dem indischen Subkontinent verantworteten Projekts INDIA 2.0 heißt KUSHAQ. Der Name für das kompakte SUV geht auf die Jahrtausende alte indische Sprache Sanskrit zurück. In der noch heute genutzten ,Sprache der Götter' steht das Wort ,Kushak' für König oder Herrscher, passend zum selbstbewussten und kraftvollen Auftritt des neuen SKODA KUSHAQ. Die Schreibweise mit ,K' am Anfang und ,Q' am Ende setzt die etablierte Nomenklatur der weltweit erfolgreichen SUV-Modelle von SKODA AUTO, KODIAQ, KAROQ und KAMIQ, fort. Die Weltpremiere des neuen SKODA KUSHAQ findet im März 2021 statt.

Mit dem neuen KUSHAQ beginnt für SKODA AUTO eine neue Ära auf dem indischen Subkontinent. Der tschechische Automobilhersteller verantwortet dort im Rahmen des Projekts INDIA 2.0 alle Aktivitäten des Volkswagen Konzerns. INDIA 2.0 beinhaltet eine mit dem KUSHAQ startende Modelloffensive mit insgesamt vier neuen Kompaktfahrzeugen von SKODA AUTO und Volkswagen. Alle basieren auf der MQB-A0-IN-Version des Modularen Querbaukastens, die SKODA AUTO speziell für die Bedürfnisse des indischen Markts entwickelt hat.

Die ambitionierten Ziele auf dem indischen Markt unterstreicht die Namensgebung des KUSHAQ. Sie geht zurück auf die gemäß der hinduistischen Mythologie vom Gott Brahma erschaffene Sprache Sanskrit. Noch heute wird Sanskrit als traditionelle Sprache der Religion, Kunst und Wissenschaften gepflegt und ist eine von 22 Amtssprachen in Indien. SKODA AUTO hat die Schreibweise des Wortes ,Kushak' für König oder Herrscher an die Nomenklatur seiner SUV-Modelle angepasst. Der SKODA KUSHAQ trägt daher ebenso am Anfang ein ,K' und am Ende ein ,Q' wie die erfolgreichen SUV-Modelle KODIAQ, KAROQ und KAMIQ. Das neue SUV verbindet markentypische Vorzüge wie markantes Design, höchsten Komfort und Sicherheit sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit den Wünschen anspruchsvoller indischer Kunden.

