Bewegende Vorstellung: SKODA brachte die Stars zu den European Film Awards

- Die 33. European Film Awards wurden am 12. Dezember virtuell vergeben

- SKODA fuhr die Gastgeber mit seiner eleganten VIP-Shuttle-Flotte zum roten Teppich

- Wim Wenders feierte sein letztes Jahr als Präsident der European Film Academy

In einem großen, virtuellen Finale fand gestern die 33. Verleihung der European Film Awards statt. SKODA begleitete bekannte Gäste aus der europäischen Filmbranche mit seiner SUPERB iV*-Shuttle-Flotte auf dem Weg zur hybriden Veranstaltung und war zum sechsten Mal offizieller Partner des kulturellen Highlight-Events.

Im Rahmen eines sehr besonderen Finales der diesjährigen European Film Awards verlieh die European Film Academy zum 33. Mal die beliebten Auszeichnungen für europäische Filmtalente in den Kategorien Spielfilm, Dokumentation und Erstlingsfilm. Der renommierte Filmpreis fand dieses Jahr im Futurium in Berlin statt, wo sich zugleich der Hauptsitz der European Film Academy befindet. Die Veranstaltung wurde pandemiebedingt via Live-Stream übertragen und dabei von einigen Highlights begleitet - wie etwa dem Auftritt der deutschen Regisseurlegende Wim Wenders, der sein letztes Jahr als Präsident der European Film Academy gebührend feierte.

Getreu seines kulturellen Engagements unter #skodabewegt - gerade auch in der aktuell schwierigen Situation - fuhr SKODA AUTO Deutschland mit einer Shuttle-Flotte bestehend aus mehreren SUPERB iV die renommierten Gäste, Laudatoren und Jury-Mitglieder am Futurium in Berlin vor. Neben Größen wie der polnischen Regisseurin Agnieszka Holland, die ab 2021 die EFA-Präsidentschaft übernimmt, chauffierte SKODA weitere bekannte Filmgesichter wie Emily Atef, Vicky Krieps, Annabelle Mandeng, Kida Khodr Ramadan, Tyron Ricketts, Sabin Tambrea und Maryam Zaree, die das Event vor Ort begleiten konnten. Um die Fahrt zur Gala so komfortabel wie möglich zu gestalten, sorgte die elegante SUPERB iV-Shuttle-Flotte für eine sichere Vorfahrt. Als Mobilitätspartner unterstützt SKODA neben den European Film Awards weitere namhafte kulturelle Veranstaltungen.

Informationen für Redaktionen: Die spannenden Eindrücke sowie die Ankunft der europäischen Filmgrößen am Futurium und die Bilder des Abends können unter folgendem Link abgerufen werden: SKODA European Film Awards 2020.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

SUPERB iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 - 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 14,5 - 13,6 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 35 - 32 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

