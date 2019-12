Skoda Auto Deutschland GmbH

Eishockey: SKODA ist Premiumpartner des WINTER-DERBY auf dem Bieberer Berg in Offenbach am Main

Weiterstadt (ots)

- Lokalrivalen EC Bad Nauheim und Löwen Frankfurt kämpfen um wichtige Punkte in der zweiten Deutschen Eishockey-Liga - Roadshow zeigt aktuelle Modelle von SKODA wie etwa den Crossover KAMIQ und den Kompakten SCALA - Gewinnspiel: Besucher haben Chance auf Cirque du Soleil-Tickets und vieles mehr

Das WINTER-DERBY der zweiten Deutschen Eishockey-Liga (DEL2) kann in diesem Jahr auf SKODA als Premiumpartner zählen. Das Besondere an dem Duell zwischen den Lokalrivalen EC Bad Nauheim und Löwen Frankfurt: Statt in der Eishalle findet die Partie am 14. Dezember im Offenbacher Sparda-Bank-Hessen-Stadion statt, wo sonst der Fußball regiert. Während die Profis auf dem Eis vor rund 20.000 Fans um wichtige Punkte in der DEL2 kämpfen, ist SKODA im Bully-Mittelkreis und auf LED-Banden präsent. Darüber hinaus erwartet die Besucher auf der Fanmeile vor dem Stadion ein vielfältiges Rahmenprogramm inklusive der SKODA Roadshow mit Modellneuheiten wie KAMIQ und SCALA sowie einem attraktiven Gewinnspiel.

Neben der Eishockey-Partie der beiden Lokalrivalen EC Bad Nauheim und Löwen Frankfurt dürfen sich die rund 20.000 Fans auch außerhalb des Sparda-Bank-Hessen-Stadion am Bieberer Berg auf jede Menge Unterhaltung freuen. Bei der SKODA Roadshow auf der Fanmeile können sie zum Beispiel neben dem neuen Crossover KAMIQ auch das Kompaktmodell SCALA kennenlernen. Zudem veranstaltet die Marke ein Gewinnspiel mit vielen attraktiven Preisen - darunter auch Karten für den Cirque du Soleil. Mit dem kanadischen Live-Entertainment-Unternehmen kooperiert SKODA AUTO seit 2017.

Nicht nur vor, sondern auch im Stadion zeigt die tschechische Traditionsmarke Präsenz. Das SKODA Logo ziert den Mittelkreis des Spielfelds und setzt sich damit prominent in Szene. Auch der Markenschriftzug auf den LED-Banden entlang des Spielfeldes wird die Fernsehübertragung begleiten: Der Hessische Rundfunk zeigt die Partie ab 20:15 Uhr live.

SKODA betreibt ein umfassendes Eishockey-Engagement auf nationaler und internationaler Ebene. Seit 2017 pflegt SKODA eine Partnerschaft mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) und mobilisiert beispielsweise die DEB-Offiziellen um Präsident Franz Reindl mit 19 Fahrzeugen. Im Rahmen der DEB-Länderspiele ist SKODA auf allen Kommunikationskanälen vertreten. Zudem ziert das Markenlogo den Mittelkreis beim Deutschland Cup und bei allen Heimländerspielen.

SKODA und der schnellste Teamsport der Welt spielen schon seit langem in einer Mannschaft: 1993 stand SKODA AUTO bei der jährlich ausgetragenen Eishockey-WM der International Ice Hockey Federation (IIHF) erstmals als offizieller Hauptsponsor im Rampenlicht. In diesem Jahr trat SKODA bereits zum 27. Mal in Folge als Hauptsponsor der IIHF Eishockey-WM auf. Mit dem längsten WM-Sponsoring der Sporthistorie schaffte es der Autohersteller sogar ins Guinness-Buch der Rekorde.

