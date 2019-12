Skoda Auto Deutschland GmbH

Filmreife Vorfahrt dank SKODA bei der 32. Verleihung der European Film Awards in Berlin

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Weiterstadt/Berlin (ots)

- Die Stars der europäischen Filmszene fuhren mit der SKODA VIP-Shuttle-Flotte am Haus der Berliner Festspiele vor - Auch eine deutsche Produktion gewinnt: Die Serie ,Babylon Berlin' wurde mit dem ,European Achievement in Fiction Series Award' ausgezeichnet - Werner Herzog mit dem ,EFA Lifetime Achievement Award' geehrt

Am 7. Dezember fand bereits zum 32. Mal die Verleihung der European Film Awards der European Film Academy (EFA) statt. Zur Galaveranstaltung in Berlin erschienen die Stars und Macher der internationalen Filmbranche, um die beeindruckendsten Werke und Persönlichkeiten zu ehren.

Vergangenen Samstag wurden in der deutschen Hauptstadt Spielfilme, Dokumentationen, Serien und einzelne Personen in insgesamt 24 Kategorien ausgezeichnet. Als ,Europäischer Film 2019' sicherte sich ,The Favourite' von Regisseur Yorgos Lanthimos überraschend den begehrten Preis. Auch die Darsteller der Serie ,Babylon Berlin', die an dem Abend mit dem ,European Achievement in Fiction Series Award' geehrt wurde, feierten ihren Preis. Zu den weiteren deutschen Preisträgern zählte Werner Herzog: Der Regisseur, Produzent, Schauspieler, Schriftsteller und Synchronsprecher erhielt den ,EFA Lifetime Achievement Award' für sein beeindruckendes Lebenswerk. Den Ehrenpreis ,European Achievement in World Cinema' ging an die französische Schauspielerin Juliette Binoche als Anerkennung ihrer erfolgreichen und vielfältigen Karriere vor der Kamera.

Passend im Stil der 20er-Jahre fuhr der Cast der preisgekrönten Serie ,Babylon Berlin' in einem SKODA Oldtimer-Bus am roten Teppich vor. Die anderen Stars des Abends chauffierte SKODA mit der VIP-Shuttle-Flotte, bestehend aus mehreren SUPERB, zur Gala. Dabei hat SKODA bei der diesjährigen Gala auch Filmbegeisterten als sogenannten #skodastars die Möglichkeit geboten, ihren ganz besonderen Red Carpet-Moment zu erleben. Die elegante SUPERB-Limousine zeichnet sich durch fortschrittliche Assistenzsystemen aus höheren Fahrzeugklassen aus, die für eine sichere und komfortable Fahrt sorgen. Aber auch Konnektivität wird bei dem Modell der tschechischen Traditionsmarke großgeschrieben: Mit der Technologie SmartLink lassen sich Smartphones schnell und einfach mit dem Fahrzeug verbinden. So können Passagiere über das Touchdisplay des Infotainmentsystems auf viele ihrer gewohnten Apps zugreifen.

Die Verleihung der European Film Awards gehört zu den zahlreichen renommierten Veranstaltungen aus Film, Musik und Kunst, bei denen SKODA als Mobilitätspartner im Einsatz ist.

Weitere Informationen für Redaktionen: Bilder des Events erhalten Sie unter www.picdrop.com/sabinebrauerphotos/KiZU32j38N

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Christoph Völzke

Social Media und Lifestyle

Tel. +49 6150 133 122

E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell