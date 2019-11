Skoda Auto Deutschland GmbH

Erste Details des neuen SKODA OCTAVIA im Video

Mladá Boleslav (ots)

- Teaservideo rückt Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer mit markanter Lichtgrafik und scharf gezeichneten Lichtlinien in L-Form in den Mittelpunkt - Weltpremiere für die vierte Generation des OCTAVIA am 11. November in Prag

Der Countdown läuft: Eine Woche vor der Weltpremiere zeigt SKODA in einem Teaservideo erste Details zum neuen OCTAVIA. Erstmals bietet die vierte Generation des SKODA Bestsellers Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer mit einer markanten Lichtgrafik: Zwei scharf gezeichnete Lichtlinien in L-Form grenzen die zwei LED-Module voneinander ab. Auch die kristallinen Heckleuchten des neuen OCTAVIA sind in LED-Technologie gehalten und verfügen über eine animierte Coming/Leaving Home-Funktion. Die Premiere findet am 11. November in Prag statt.

