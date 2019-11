Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA AUTO steigert in den ersten neun Monaten 2019 Umsatz und Operatives Ergebnis

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mladá Boleslav (ots)

- Umsatzsteigerung per Ende September um 17,6 Prozent gegenüber den drei Vorjahresquartalen auf 14,8 Milliarden Euro inklusive der Neukonsolidierung des Indien-Geschäfts - Operatives Ergebnis liegt mit 1,175 Milliarden Euro um 8,5 Prozent über Vorjahresniveau - 913.700 Fahrzeuge in den ersten neun Monaten ausgeliefert; -2,7 Prozent aufgrund der weiterhin rückläufigen Entwicklung des chinesischen Pkw-Gesamtmarkts - Ohne Berücksichtigung des chinesischen Markts steigen die weltweiten Auslieferungen von SKODA auf 719.300 Fahrzeuge (+4,4 %)

SKODA AUTO fährt weiter auf Erfolgskurs. Von Januar bis September legte der Autohersteller beim Umsatz um 17,6 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro zu und erzielte damit einen Bestwert in der bisherigen Unternehmensgeschichte. Auch das Operative Ergebnis liegt weiterhin auf sehr hohem Niveau. Es steigt um 8,5 Prozent auf 1,175 Milliarden Euro und liegt damit nur leicht unter dem Bestwert der bisherigen Unternehmensgeschichte (erste drei Jahresquartale 2017: 1,206 Milliarden Euro).

In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 hat SKODA 913.700 Fahrzeuge ausgeliefert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gingen die Auslieferungen insbesondere wegen der aktuellen Entwicklung auf dem chinesischen Pkw-Gesamtmarkt um 2,7 Prozent zurück. Auf den übrigen Märkten steigerte SKODA AUTO seine Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 4,4 Prozent auf 719.300 Fahrzeuge (Januar bis September 2018: 688.900). Besonders gefragt waren die beiden Modelle KODIAQ und KAROQ.

Der Umsatz von SKODA AUTO ist im gleichen Zeitraum auf 14,8 Milliarden Euro gestiegen. Dieser Wert liegt um 17,6 Prozent über dem Vorjahreszeitraum (Januar bis September 2018: 12,6 Milliarden Euro) und markiert einen Bestwert in der 124-jährigen Unternehmensgeschichte des Automobilherstellers.

Auch der Fahrzeugabsatz kletterte um 15,3 Prozent auf 804.900 Einheiten. Die Steigerung von Absatz und Umsatz resultiert einerseits aus der starken Vertriebsperformance der Marke SKODA in einem mehrheitlich rückläufigen Marktumfeld, zum anderen ergibt sie sich in Teilen aus der Neukonsolidierung des Indien-Geschäfts anderer Konzernmarken in der SKODA AUTO Group.

Grund für die Neukonsolidierung ist die Übernahme der konzernweiten Verantwortung von SKODA AUTO für den wichtigen Wachstumsmarkt seit dem 1. Januar 2019. Im Oktober erfolgte der Zusammenschluss von Volkswagen India Private Limited (VWIPL), Volkswagen Group Sales India Private Limited (NSC) und SKODA AUTO India Private Limited (SAIPL) unter der neuen Dachgesellschaft SKODA AUTO Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL).

SKODA AUTO Finanzvorstand Klaus-Dieter Schürmann betont: "SKODA AUTO bleibt auch in unruhigem Fahrwasser weiter auf Kurs. Trotz der herausfordernden Marktsituation ist es uns gelungen, das Operative Ergebnis in den ersten drei Quartalen zu steigern. Negative Effekte aus Wechselkursen und höheren Vorleistungen für neue Produkte konnten wir durch intensives Kostenmanagement und eine aktive Vertriebssteuerung mit Preis- und Mixverbesserungen sowie Volumensteigerungen außerhalb von China kompensieren."

Das Operative Ergebnis von SKODA AUTO liegt mit 1,175 Milliarden Euro nach den ersten drei Quartalen weiter auf sehr hohem Niveau und nur leicht unter dem Bestwert der bisherigen Unternehmensgeschichte im Jahr 2017 (erste drei Jahresquartale 2017: 1.206 Milliarden Euro). Der Anstieg um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum fällt deutlich positiv aus. Die Umsatzrendite von 7,9 Prozent per Ende September 2019 (Januar bis September 2018: 8,6 Prozent) ist weiter deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Im September hat SKODA auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt zahlreiche neue Modell-Highlights präsentiert wie etwa die MONTE CARLO-Topversionen der Kompaktmodelle SCALA und KAMIQ. Das Crossover-Modell KAMIQ startet aktuell in die ersten Märkte und ergänzt die erfolgreiche SUV-Palette des Herstellers in Europa neben dem KODIAQ und dem KAROQ. Als drittes Modell von SKODA in diesem Fahrzeugsegment wird er für weitere Wachstumsimpulse sorgen.

SKODA AUTO Group(1) - Kennzahlen von Januar bis September 2019(2)

Einheiten 2019 2018 Änderung in % Auslieferungen an Kunden Fzg. 913.700 939.100 -2,7 Auslieferungen an Kunden ohne China Fzg. 719.300 688.900 +4,4 Produktion(3) Fzg. 761.700 667.400 +14,1 Absatz(4) Fzg. 804.900 697.800 +15,3 Umsatz Mio. EUR 14.811 12.598 +17,6 Operatives Ergebnis Mio. EUR 1.175 1.083 +8,5 Umsatzrendite (Return on Sales) Prozent 7,9 8,6 - Sachinvestitionen Mio. EUR 745 582 +28,0

(1) SKODA AUTO Group umfasst SKODA AUTO a.s, SKODA AUTO Slovensko s.r.o., SKODA AUTO Deutschland GmbH, SKODA AUTO India Pvt. Ltd., Volkswagen India Pvt. Ltd. (seit 1.1.2019), Volkswagen Group Sales India Pvt. Ltd. (seit 1.1.2019) und einen Anteil am Gewinn der Gesellschaft OOO VOLKSWAGEN Group RUS. (2) Prozentabweichungen sind aus den nicht gerundeten Zahlen berechnet. (3) Umfasst Produktion in SKODA AUTO Group, ohne Produktionen in den Partnermontagewerken in China, Slowakei, Russland und Deutschland (und bis 31.12.2018 Indien), aber einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, VW und AUDI; Fahrzeugproduktion ohne Teil/Komplettbausätze. (4) Umfasst Absatz von SKODA AUTO Group an Vertriebsgesellschaften, einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, VW, AUDI, PORSCHE und LAMBORGHINI; Fahrzeugabsatz ohne Teil/Komplettbausätze.

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell