Pressemappe: SKODA KAMIQ - das neue City-SUV

Mladá Boleslav/Weiterstadt (ots)

SKODA erweitert seine SUV-Palette mit dem SKODA KAMIQ in Europa um ein drittes Modell. Wie bei den erfolgreichen Baureihen SKODA KODIAQ und KAROQ stammt auch der Name KAMIQ aus der Sprache der im Norden Kanadas und in Grönland lebenden Inuit. Er steht für etwas, das perfekt passt. Im wachsenden Segment der City-SUV verbindet der SKODA KAMIQ die Vorzüge eines SUV wie erhöhte Bodenfreiheit und eine komfortable Sitzposition mit der Agilität eines Kompaktfahrzeugs. Mit emotionalem Design, modernsten Assistenz- und Infotainmentsystemen, einem großzügigen Raumangebot und zahlreichen Simply Clever-Ideen erfüllt der neue KAMIQ gleichermaßen die Ansprüche von familien- und lifestyleorientierten Kunden.

