3 weitere Medieninhalte

Fünftes SKODA Azubi Concept Car kurz vor Premiere: Auszubildende der SKODA Berufsschule bauen eine Cabrio-Version des jüngsten SUV-Modells der Marke. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/28249 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte... mehr Bild-Infos Download

Mladá Boleslav (ots) -

- Neues SKODA Azubi Concept Car ist eine Cabrio-Version des SKODA KAROQ - SUV-Studie besticht mit dynamisch-sportlichem Design und Open-Air-Feeling - Fünftes SKODA Azubi Concept Car wird im Juni 2018 präsentiert - Azubi Cars belegen regelmäßig die hohe Qualität der Berufsausbildung bei SKODA AUTO

Mit dem neuen Azubi Concept Car SKODA KAROQ Cabrio zeigt der tschechische Automobilhersteller ein Open-Air-SUV. Entworfen und gebaut haben die Cabrio-Studie 23 Auszubildende der SKODA Berufsschule in Mladá Boleslav. Das Azubiprojekt hat bei SKODA AUTO Tradition: Die SUV-Cabrio-Studie ist bereits das fünfte Azubi Concept Car.

Auszubildende der SKODA AUTO Berufsschule stellen auch in diesem Jahr ihr Konstrukteurstalent unter Beweis. Das Azubi Concept Car SKODA KAROQ Cabrio basiert auf der Serienversion des erfolgreichen Kompakt-SUV. Die Länge der Studie bleibt mit 4.382 Millimetern ebenso unverändert wie Breite (1.811 mm) und Radstand (2.638 mm). Allerdings liegt das KAROQ Cabrio dank der Stoßdämpfer des SKODA OCTAVIA RS deutlich tiefer auf der Straße.

Die Design-Konzeptphase des SKODA KAROQ Cabrio startete im Oktober 2017. Dabei konnten die beteiligten 23 Auszubildenden auf Unterstützung durch ihre Ausbilder aus den Bereichen Technische Entwicklung, Design und Produktion bauen. Nachdem im Januar 2018 die Design- und Konstruktionsplanungen abgeschlossen waren, begann die Bauphase. Anfang Juni wird das fertige SKODA KAROQ Cabrio der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die aufwendige Umsetzung des Projekts begann für die Auszubildenden zunächst mit umfangreichen Veränderungen an der Serienkarosserie eines SKODA KAROQ. Nachdem das Dach entfernt war, mussten die Türen angepasst und die Heckklappe komplett neu entworfen werden. Zudem überarbeiteten die Azubis die gesamte Heckpartie einschließlich der Abgasanlage. Zudem erfolgten Anpassungen an A- und B-Säulen. An Front und Heck trägt das SKODA KAROQ Cabrio veränderte Stoßfänger.

Um den außergewöhnlichen Charakter des SKODA KAROQ Cabrio zu betonen, entwickelten die Auszubildenden zum Teil komplett neue Ideen oder passten bestehende Features an, so beispielsweise die in der Dunkelheit dezent leuchtenden SKODA Logos. Spezielle Blinkerleuchten sowie hinterleuchtete Türgriffe gehören ebenfalls zu den markanten Details. Bei Dunkelheit werden an Front und Heck von den Stoßfängern aus SKODA Logos auf den Asphalt projiziert.

Als Antrieb kommt im Azubi Concept Car SKODA KAROQ Cabrio ein 1,5 TSI Vierzylindermotor zum Einsatz. Mit dieser effizienten und kraftvollen Motorisierung erreicht die Serienversion des SKODA KAROQ eine Höchstgeschwindigkeit von 204 km/h* und sprintet in 8,4 Sekunden von null auf 100 km/h.

Mit der Fertigstellung des einzigartigen SKODA KAROQ Cabrios muss nun noch eine letzte Entscheidung getroffen werden: Die Studie benötigt noch einen passenden Namen.

Das SKODA KAROQ Cabrio ist das jüngste Mitglied in der Familie der Azubi Cars, mit denen der tschechische Automobilhersteller die hohe Qualität seiner Berufsausbildung unterstreicht. Die 1927 gegründete SKODA Berufsschule in Mladá Boleslav bietet jungen Menschen eine drei- oder vierjährige Ausbildung in technischen Fächern - mit dem Facharbeiterbrief oder dem Abitur als Abschluss. Derzeit sind über 900 Auszubildende im Tagesstudium eingeschrieben.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

KAROQ 1,5 l TSI ACT 110 kW innerorts 6,6 l/100km, außerorts 4,8 - 4,7 l/100km, kombiniert 5,5 - 5,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 125 - 122 g/km, CO2-Effizienzklasse B

KAROQ 1,5 l TSI ACT DSG 110 kW innerorts 6,8 - 6,5 l/100km, außerorts 5,0 - 4,8 l/100km, kombiniert 5,6 - 5,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 127 - 123 g/km, CO2-Effizienzklasse B

Pressekontakt:

Karel Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de



Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Tel. +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell