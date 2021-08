Der Tagesspiegel

SPD will mehr Parks von der Stadtreinigung säubern lassen

Die Berliner SPD will die Zahl der Parks verdoppeln, die von der Berliner Stadtreinigung (BSR) gesäubert werden. Das sagte SPD-Fraktionschef Raed Saleh dem "Tagesspiegel". In einem Interview erklärte Saleh: "Wir wollen, dass die Berliner in einer sauberen Stadt leben. Ich möchte in den kommenden fünf Jahren die Anzahl der Parks verdoppeln, die durch die BSR gereinigt werden." Das gemeinsam mit dem Land Berlin durchgeführte Projekt startete 2016 mit 12 Anlagen und einem Forstrevier und mündete 2020 in einen gesetzlichen Auftrag: Mit der Änderung des Straßenreinigungsgesetzes wurde die Reinigung von bestimmten Parks, Grünanlagen, Spielplätzen und Waldflächen der BSR übertragen.

