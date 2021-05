Der Tagesspiegel

Neue Untersuchung: Viele Ferienwohnungen sind für den Sommer ausgebucht

Freie Ferienwohnungen sind an der deutschen Küste in den Sommerferien kaum noch zu finden. Das zeigt eine Auswertung des größten Internetsuchportals für Ferienwohnungen, Hometogo, für den Tagesspiegel am Sonntag. So sind etwa in St. Peter-Ording nur noch 18 Prozent der Unterkünfte im Juli und 15 Prozent im August frei. Auch Mecklenburg-Vorpommern ist gefragt, obwohl das Bundesland derzeit noch keine touristischen Übernachtungen erlaubt.

