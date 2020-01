Der Tagesspiegel

Müller und Heil wollen in den nächsten vier Wochen Eckpunkte für Lieferkettengesetz vorlegen

Berlin (ots)

Bereits in den nächsten vier Wochen will Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) gemeinsam mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz vorlegen. Das sagte Müller am Mittwoch auf einer Veranstaltung des Tagesspiegels in Kooperation mit Kaufland.

https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/lieferkettengesetz-mueller-und-heil-wollen-in-den-naechsten-vier-wochen-eckpunkte-vorlegen/25435666.html

Rückfragen richten Sie bitte an:

Der Tagesspiegel, Ressort Wirtschaft, Telefon 030-29021-14607

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell