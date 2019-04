MOL Group

MOL-Hauptversammlung 2019 genehmigt eine Dividende von rund 332,45 Mio. Euro

BudapestWien (ots)

- Aktionäre genehmigen Jahresabschluss der MOL Gruppe für das Geschäftsjahr 2018 - Hauptversammlung akzeptiert Dividendenzahlung in der Höhe von 107 Mrd. Forint (ca. 332,45 Mio. Euro) - Bestellung von Mitgliedern des Vorstands, des Aufsichtsrates sowie des Prüfungsausschusses - Geschäftsbericht 2018 der MOL Gruppe unter molgroup.info/annualreport2018 abrufbar

MOL Plc. hat heute ihre Hauptversammlung in Budapest erfolgreich abgehalten. Die Aktionäre haben den Vorschlag des Vorstands für die Auszahlung einer Dividende in der Höhe von 107 Mrd. Forint (rund 332,45 Mio. EUR auf Basis des EZB-Referenzkurses vom 10.04.2019) akzeptiert, eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Ebenso haben die Aktionäre den Bericht des Vorstands zur Finanzgebarung für das Geschäftsjahr 2018 sowie zum konsolidierten Jahresabschluss gebilligt. Die Hauptversammlung hat außerdem die Arbeit des Vorstands im Geschäftsjahr 2018 zur Kenntnis genommen und dem Vorstand und seinen Mitgliedern die Entlastung erteilt.

Es wird erwartet, dass die reguläre Dividende 2018 um 11,8 % auf ungefähr 95 Forint (ca. 0,295 Euro) je Aktie nach 85 Forint (ca. 0,264 Euro) je Aktie im Vorjahr steigt und dass sich somit der Trend einer sanften Steigerung der ausgeschütteten Dividende fortsetzt. Zusätzlich und ähnlich wie im Vorjahr, haben die Aktionäre auf Basis des starken erwirtschafteten Cashflows eine vom Vorstand vorgeschlagene Sonderdividende genehmigt. Die Sonderdividende stellt ein 50-prozentiges Plus dar in der Höhe von 47,5 Forint (ca. 0,148 Euro) je Aktie, wodurch die Dividende auf insgesamt rund 142,5 Forint (ca. 0,443 Euro) je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 steigen wird.

Die Hauptversammlung hat den Vorschlag zur Wiederwahl von Dr. Sándor Csányi , Dr. Anthony Radev, und Dr. János Martonyi sowie die Wahl von Herrn Talal Al Awfi zum Mitglied des Vorstands angenommen. Weiters wurde Dr. Anett Pandurics als Mitglied in den Aufsichtsrat und in den Prüfungsausschuss gewählt.

Zsolt Hernádi, Vorstandsvorsitzender und CEO der MOL Gruppe, kommentiert die Hauptversammlung: "Ich freue mich, das Finanzjahr 2018, an das man sich als erfolgreiches und entscheidendes Jahr erinnern wird, heute abzuschließen. Ein Jahr, in dem wir in neue Geschäftszweige und neue Technologien investiert haben, mit deren Hilfe wir den Weg für unsere zukünftige Transformation und unser Wachstum aufbereiten, und sich der Vorstand mit dem Management auf das Langzeitziel konzentriert - nämlich die Transformation des Geschäfts bei gleichzeitig fortgesetzter, solider Performance auf operativer und finanzieller Ebene. Ich möchte mich bei allen Aktionären für die Unterstützung der Anträge des Vorstands bedanken. 2019 werden wir die Transformation unseres Geschäfts fortsetzen und uns weiterhin bemühen, eine herausragende Investmentmöglichkeit zu bieten."

2018 steigerte MOL das EBITDA um 10 % auf US Dollar 2,69 Mrd. (rund 2,38 Mrd. Euro) und übertraf das bereits erhöhte Ziel mühelos. Die Bereiche Upstream und Customer Services haben wieder deutlich ihre Beiträge erhöht, während die starke interne Downstream-Performance die schwache Margenentwicklung teilweise kompensiert hat.

Über die MOL Gruppe

Die MOL Gruppe ist ein integriertes, international tätiges Öl- und Gasunternehmen mit Stammsitz in Budapest, Ungarn. Die Gruppe ist in mehr als 30 Ländern mit einer dynamischen internationalen Belegschaft von 26.000 Mitarbeitern und einer mehr als hundertjährigen Erfolgsbilanz im Energiebereich tätig. Die Explorations- und Produktionsaktivitäten der MOL Gruppe werden durch die Erfahrung von über 80 Jahren im Bereich Kohlenwasserstoff unterstützt. Derzeit wird in acht Ländern produziert, in dreizehn Ländern gibt es Explorationsgebiete. Die MOL Gruppe betreibt vier Raffinerien und zwei petrochemische Anlagen in einer integrierten Lieferkette in Ungarn, der Slowakei und Kroatien und besitzt ein Netzwerk von fast 2.000 Tankstellen in insgesamt neun Ländern Zentral- und Südosteuropas.

Kontakt:

Anna Wisniowska

m: +36202433963

@:awisniowska@mol.hu



Original-Content von: MOL Group, übermittelt durch news aktuell