Grüne streiten über Homöopathie-Kommission: Befürworter sollen die Mehrheit in der Kommission haben, Gegner planen eigenen Textentwurf

Schon vor dem Arbeitsbeginn einer Kommission der Grünen, die sich mit ihrer Haltung zur Homöopathie befassen soll, ist in der Partei ein Konflikt über die Zusammensetzung ebendieser Kommission ausgebrochen. Grünen-Chef Robert Habeck wird dem Gremium vorsitzen. Unter den 14 Parteimitgliedern, die in das Gremium berufen wurden, seien Homöopathie-Befürworter in der Mehrheit, kritisierten die grüne Globuli-Kritiker gegenüber dem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe).

https://www.tagesspiegel.de/politik/sollen-kassen-globuli-zahlen-gruene-streiten-ueber-homoeopathie-kommission/25347574.html

