Der Tagesspiegel: CDU-Linke-Koalition für Thüringen? Ramelow winkt ab

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kann sich eine Regierungszusammenarbeit von Linkspartei und CDU in Thüringen aktuell nicht vorstellen. Zwar bewertete er eine Petition von Prominenten aus Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft, die sich für eine dunkelrot-schwarze Koalition im Freistaat einsetzen als "spannend", wie der "Tagesspiegel" berichtet. Ramelow fügte aber im Gespräch mit der in Berlin erscheinenden Zeitung hinzu: "Ich arbeite gezielt an einer r2g-Minderheitsregierung und hole mir Popcorn um bei der CDU zuzuschauen. Es bräuchte Menschen mit Ideen und die kann ich derzeit bei der Selbstzerfleischung der CDU nicht erkennen." Der Landrat des Eichsfeldkreises, Werner Henning (CDU), unterstützte die Forderungen nach einer Zusammenarbeit: "Ob Koalition oder Tolerierung - wichtig scheint mir eine möglichst feste inhaltliche Vereinbarung. Ausschlussgründe dagegen würden von reinen Ideologen herbeigeredet.

