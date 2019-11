Der Tagesspiegel

Der Tagesspiegel: Entscheidung über Widerspruchsregelung bei Organspende soll in der dritten Januarwoche fallen

Berlin (ots)

Die Entscheidung über eine Widerspruchsregelung für die Organspende in Deutschland soll nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst in der dritten Januarwoche 2020, in der ersten Sitzungswoche des nächsten Jahres stattfinden. Darauf haben sich jetzt die beiden damit befassten Abgeordnetengruppen verständigt, berichtet der Berliner "Tagesspiegel" (Freitagausgabe).

