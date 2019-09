Der Tagesspiegel: Aufbau Ost/Aufbau West? Seehofer plant gesamtdeutsches Fördersystem

Der Tagesspiegel

Horst Seehofer hat sich in die Debatte über "Gleichwertige Lebensverhältnisse" und die Förderung gefährdeter Regionen eingeschaltet. Der Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat erinnerte daran, dass das Bundeskabinett im Juli 2019 zwölf konkrete Maßnahmen des Bundes beschlossen habe, um die Ergebnisse der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" umzusetzen. "Dazu gehört ein neues gesamtdeutschen Fördersystem mit neuen Förderstrukturen und Schwerpunkten. Das richtet sich nicht an Himmelsrichtungen aus, sondern an Bedarfen", sagte Seehofer dem Berliner "Tagesspiegel".

