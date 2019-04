Der Tagesspiegel

Der Tagesspiegel: Lehrerverband und Soldaten üben scharfe Kritik an SPD-Verbotsbeschluss für Bundeswehr-Auftritte an Schulen

Berlin (ots)

- Sperrfrist Dienstag 01.00 Uhr -

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Hans-Peter Meidinger, hat den Beschluss der Berliner SPD für Werbe- und Informationsveranstaltungen der Bundeswehr an Schulen in der Hauptstadt als schweren Fehler bezeichnet. "Ich bin entsetzt. Das ist etwas, was ich von der Linken erwartet hätte, aber nicht von der SPD in der Hauptstadt", sagte er dem "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe)

https://www.tagesspiegel.de/politik/soldatenbann-der-berliner-spd-sperrgebiet-klassenzimmer/24169188.html

Rückfragen richten Sie bitte an:

Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell