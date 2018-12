Der Tagesspiegel: Oettinger: Merkel muss sich stark in Europa einbringen

Berlin (ots) - EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger sieht für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrer verbleibenden Amtszeit als Regierungschefin in der Europapolitik eine entscheidende Aufgabe. "Bei der künftigen Besetzung der europäischen Spitzenämter ist die Autorität der Kanzlerin gefragt", sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel am Sonntag". Er würde sich wünschen, dass sich die Kanzlerin "stark auf der europäischen Ebene einbringt", sagte er weiter.

Nach den Worten von Oettinger hat 2019 eine mögliche Besetzung des Chefpostens in der EU-Kommission durch den EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber "die erste Priorität" gegenüber dem ebenfalls anstehenden Wechsel an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB). Dem Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann werden dort Ambitionen auf die Nachfolge des amtierenden EZB-Präsidenten Mario Draghi nachgesagt.

https://www.tagesspiegel.de/politik/europaeische-union-haushaltskommissar-oettinger-setzt-weiter-auf-eu-digitalsteuer/23733156.html

Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell