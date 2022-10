Nominiert zum Deutschen Zukunftspreis 2022 / Im #DZPWissenschaftspodcast Team III / Stefan Vilsmeier und Prof. Cordula Petersen zu verbesserten Heilungschancen

Deutscher Zukunftspreis

Am 26. Oktober tagt in Berlin die Jury des Deutschen Zukunftspreises zu ihrer Entscheidung über die diesjährigen Gewinner. Drei Teams sind in der Endrunde des Deutschen Zukunftspreises 2022, der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Abend desselben Tages verliehen wird. Bis dahin bleibt es spannend.

Team III wurde für seinen Arbeiten zu "(Un)sichtbare Tumore in Bewegung - neue Perspektiven für die Strahlentherapie durch präzises Tumortracking" nominiert. Gemeinsam haben die Beteiligten eine Technologie entwickelt, mit der sich Bewegungen des Patientenkörpers und des Tumors während einer Krebsbehandlung durch Bestrahlung zuverlässig und exakt verfolgen lassen. Dadurch wird es möglich, Tumore zielgenau zu erreichen - und die Krebszellen zu zerstören.

Der Bundespräsident ehrt mit seinem Preis Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure und deren Innovationen, die zugleich wirtschaftliches Potenzial entfalten und Arbeitsplätze schaffen. Der Deutsche Zukunftspreis ist mit 250.000 Euro dotiert.

Weitere Informationen zu den nominierten Projekten, Bild- und Tonmaterialien: www.deutscher-zukunftspreis.de; www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis; www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/

