Mats Hummels spielt wieder in München. Christoph Kramer will wieder Weltmeister werden. ProSieben und Joyn zeigen "Die Promi Padel WM" am Samstag, 18. Oktober, live

1. September 2025. Wenn Mats Hummels wieder in München spielt - steht ProSieben am Platz. Wenn Mischa Zverev den Schläger schwingt - ist ProSieben vor Ort. Wenn Christoph Kramer um den WM-Titel kämpft - ist ProSieben am Ball. Und wenn Younes Zarou nichts zu lachen bieten will - schaut ProSieben genau hin. Am Samstag, 18. Oktober, zeigen ProSieben und Joyn in Partnerschaft mit dem größten deutschen Padelsport-Anbieter "PadelCity" die erste "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" live aus dem SAP-Garden in München. 16 Promis kämpfen in Zweier-Teams um den Einzug ins große Finale und um den ersten Titel bei der "Promi Padel WM" auf ProSieben und auf Joyn. Als Partner stehen CUPRA, Bett1, Nintendo und J*ST FOOD bereits in den Startlöchern.

Sie wollen dabei sein? Tickets gibt es ab heute hier www.promi-padel-wm.de

Sie wissen nicht, was Padel ist? Padel ist die am schnellsten wachsende Sportart der Welt und erfreut sich auch im deutschsprachigen Raum wachsender Beliebtheit. Die Rückschlagsportart, die Elemente aus Tennis und Squash kombiniert, wird auf einem 10x20 Meter großen Feld gespielt, das von Glas- und Gitterwänden umgeben ist. Diese sind Teil des Spiels, wodurch längere und dynamische Ballwechsel entstehen. Gespielt wird in der Regel im Doppel, also zwei gegen zwei. Kurzum: Ein spannender Schlagabtausch mit Fun-Faktor ist garantiert.

Produziert wird die "Die Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" von i&u in Partnerschaft mit "PadelCity".

"Die Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" am Samstag, 18. Oktober 2025, auf ProSieben und auf Joyn.

