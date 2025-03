ProSieben

Gemeinsam in die Zukunft. Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, ProSieben und Joyn verlängern ihre exklusive Zusammenarbeit um fünf Jahre

Unterföhring (ots)

"Die beste Art, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie selbst zu kreieren." "24 Stunden von Joko & Klaas". "Wer stiehlt mir die Show?". "Joko & Klaas LIVE". "Joko & Klaas gegen ProSieben". ProAcht. "Late Night Berlin". "CIRCUS HALLIGALLI". "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt". Seit 2011 prägen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit ProSieben das deutsche Fernsehen nachhaltig. Und die beiden kreativen Fernsehmacher und Entertainer haben noch lange nicht fertig. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verlängern ihren Exklusiv-Vertrag mit ProSiebenSat.1 um fünf Jahre - ein langfristiger Pakt für eine erfolgreiche Zukunft. Gemeinsam mit ProSieben und Joyn wollen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit ihrer Produktionsfirma Florida Entertainment weiter TV-Geschichte schreiben. Ihr erster neuer Streich: Im Frühjahr startet "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" als vierwöchiges Liveshow-Event - am Samstag, 22. März 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Klaas Heufer-Umlauf: "Öfter mal nix Neues!"

Joko Winterscheidt: "Na, dann wolln wa ma!"

Henrik Pabst, verantwortlich für alle Inhalte der ProSiebenSat.1 Group: "Joko und Klaas gehören mit ihrer Produktionsfirma Florida zu den wichtigsten und kreativsten Fernsehmachern Deutschlands. Sie stehen wie niemand anderes für innovatives Fernsehen, moderne Unterhaltung und eine klare Haltung. Diese langfristige Vertragsverlängerung ist ein klares Bekenntnis zu unserer erfolgreichen Zusammenarbeit. Das ist unser Pakt für die Zukunft. Damit senden wir ein wichtiges Zeichen an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Gemeinsam werden wir mit Leidenschaft an bestehenden und neuen Marken arbeiten und so die Zukunft von unserem Superstreamer Joyn und von ProSieben gestalten."

Hannes Hiller, ProSieben-Chef: "Eine der besten News des Jahres! Die Beziehung zwischen Joko und Klaas und ProSieben ist etwas ganz Besonderes und basiert auf tiefem gegenseitigem Vertrauen. In diesem Jahr feiern wir Elfenbeinhochzeit. Gemeinsam haben wir noch viel vor. Zusammen werden wir weiter Grenzen testen und für Überraschungen sorgen - darauf können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer verlassen."

