2025 wird doppelt schön! "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet im Februar doppelt auf ProSieben

20 Jahre glamouröse Fotoshootings, 20 Jahre herausfordernde Catwalks und Challenges, 20 Jahre "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"! Seit 2006 hat #GNTM nicht nur die deutsche Fernsehlandschaft geprägt, sondern auch unzählige unvergessliche Momente geschaffen und Träume wahr werden lassen. Dafür ist Heidi Klum bereits im Oktober mit dem Blauen Panther ausgezeichnet worden. Mit über 300 Folgen, mehr als 3000 Kandidatinnen und Kandidaten und Millionen begeisterter Zuschauer:innen hat die Show Geschichte geschrieben. Grund genug die Jubiläumsstaffel gebührend zu feiern. Wie? Doppelt natürlich!

Heidi Klum: "Viele großartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben. Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen einzigen Donnerstagabend passen, gibt es jetzt sechs Wochen lang dienstags nur Boys! In der ersten Folge unterstützt mich meine Tochter Leni, und bei den Boys ist Topmodel Naomi Campbell mit dabei. Es wird eine unglaublich spannende Reise - wir freuen uns alle wahnsinnig darauf!"

#GNTM immer donnerstags und dienstags in der Prime Time / Frauen und Männer zwölf Folgen im Wechsel

Ladies first! Die erste Folge von #GNTM startet mit den weiblichen Models, am Donnerstag, 13. Februar auf ProSieben. Der Dienstag gehört den Männern. Sie werden am 18. Februar zum ersten Mal bei #GNTM zu sehen sein. Am Donnerstag laufen die Frauen dann wieder über den Catwalk, dienstags die Männer....

In Folge 13, am Donnerstag, 27. März, treffen alle Models dann zum ersten Mal aufeinander. Ab dann läuft #GNTM wie gewohnt immer donnerstags um 20:15 Uhr.

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Zwei Mal 'Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum' pro Woche. Ich finde: Schöner kann man eine Jubiläumsstaffel auf ProSieben nicht feiern. Mit dem zusätzlichen Dienstag haben wir die Möglichkeit geschaffen, unserem Publikum noch mehr von der aufregenden #GNTM-Reise zu zeigen."

Produziert wird die 20. #GNTM-Staffel von der Redseven Entertainment GmbH.

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 20. Staffel ab Donnerstag, 13. Februar 2025 und Dienstag, 18. Februar 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

