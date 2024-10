ProSieben

Fair Fashion statt Fast Fashion. Der Green Seven Report sucht nach Lösungen für nachhaltige Mode - am Sonntag auf ProSieben

Plastikfreie Sportklamotten aus Algen, programmierte Pullover und Altkleider als wertvolle Ressource. Der "Green Seven Report: Dress (for) less - Shoppen verboten? Das Experiment" zeigt am Sonntag, 13. Oktober, um 19:05 Uhr auf ProSieben, wie Visionäre die Modeindustrie nachhaltig verändern wollen. Viviane Geppert und Christoph "Icke" Dommisch, begeben sich gemeinsam mit Reporterin Lilli Fischer auf die Suche nach Lösungen und Inspirationen, die der Fast Fashion ein Ende setzen und der Fair Fashion zum Durchbruch verhelfen sollen. Die Sportartikelhersteller Rouven Kneipp und Christoph Behroz haben Bekleidung entwickelt, die ohne Plastik auskommt. Ihre Produkte bestehen aus Algenfasern und Holzresten - nachhaltige Materialien, die nicht nur umweltfreundlich sind, sondern auch keinen schädlichen Mikroplastikabrieb erzeugen. Aber: Kann Plastik in der Modeproduktion wirklich vollständig ersetzt werden? Oder ist es ein notwendiges Übel, auf das die Industrie nicht verzichten kann? Christoph "Icke" Dommisch trifft im Green Seven Report jemanden, der behauptet, das Unmögliche möglich zu machen. Es wäre eine Revolution, die zur "hundert Millionen Dollar Idee" werden kann. "Green Seven Report: Dress (for) less - Shoppen verboten? Das Experiment" - am Sonntag, 13. Oktober 2024, um 19:05 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

