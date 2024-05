Alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der WM auf ProSieben und Joyn: "ran Eishockey live: WM" startet am Freitag

ProSieben

Unterföhring (ots)

5. Mai 2024. Alle Spiele, alle Tore, alle Tränen, alle Siege: ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de zeigen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey WM 2024 in "ran Eishockey live: WM". Zum Auftakt stehen sich auf ProSieben am Freitag, 10. Mai, ab 15:45 Uhr Vizeweltmeister Deutschland und die Slowakei gegenüber. Am Samstag, 11. Mai, gibt es in der Prime Time eine Neuauflage des Halbfinales 2023. Ab 19:55 Uhr zeigt ProSieben die Begegnung Deutschland-USA.

Großer Sport auf großem Sender: Im Anschluss zeigt ProSieben auch alle weiteren Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft live aus Ostrava, bevor es ab Donnerstag, 23. Mai, live auf ProSieben und ProSieben MAXX mit der Finalrunde weitergeht (siehe Spielplan). ran-Sportchef Gernot Bauer: "Wir gehen all in! Das machen wir selten auf einem Sender. Wer alles und sofort sehen will, ist bei Joyn am besten aufgehoben. Wer heimlich auf der Arbeit guckt, kann das bei ran.de tun. Und neben ProSieben geht es im TV auf ProSieben MAXX weiter."

Die Mannschaft ist bereit: Vizeweltmeister Deutschland ist in Angriffsstellung, wie Bundestrainer Harold Kreis bei der ProSieben-Pressekonferenz bestätigt: "Die Spieler wissen alle, dass uns nichts geschenkt wird." Gleich zu Beginn erwarten Deutschland mit Slowakei und USA zwei starke Gegner, Harry Kreis: "Wir nehmen den Gegner, wie er kommt. Ein starker Gegner am Anfang könnte ein Vorteil sein für uns sein. Es verlangt in jedem Fall 100-prozentiges Dasein. Wir können uns nicht warmspielen, wenn das Turnier beginnt. Wir wissen, dass der Erfolg des letzten Jahres ein Prozess war. Wir haben das Ziel vor Augen, aber wir wissen auch es ist Arbeit."

Nationalspieler und Vize-Weltmeister Nico Sturm: "Ich bin stolz darauf, dass ich für Deutschland spielen kann. Der Teamspirit ist top. Man merkt, dass die Jungs sich darauf freuen, hier zu sein. Das unterscheidet uns von den anderen Nationen. Und das wird sich auszahlen."

In Sieger-Stimmung ist auch das Team neben dem Eis:

Matthias Killing und Christoph "Icke" Dommisch sind für #ranEishockeyWM in Tschechien, begleiten die deutsche Mannschaft mit einem eigenen Reporterteam durchs Turnier, treffen die Spieler, fangen Stimmen ein und berichten an den Spieltagen aus dem "ran"-Studio vor Ort. Näher geht's nicht, wie Icke erklärt: "Wir sind im gleichen Hotel, wie die deutsche Nationalmannschaft. Ich habe schon den ein oder anderen Spieler kennengelernt - die sind jetzt schon nahbar. Und ich denke, wenn man zusammen beim Frühstück sitzt, hat man die unmittelbaren Eindrücke, die wir nach Hause transportieren können."

Natürlich kann es für diese Mission nur ein Duo am Mikrofon geben: Kommentator Basti Schwele und Eishockey-Experte Rick Goldmann sind immer auf Höhe des Pucks und kommentieren die WM-Spiele live aus dem Stadion.

Während der amtierende Nationaltrainer, Harold Kreis, an der Bande steht, ist ein ehemaliger live bei "ran". Uwe Krupp ist für "ran Eishockey - WM" als Experte live mit Matthias Killing im Studio in Ostrava und analysiert die WM-Spiele, darunter die drei Top-Partien der deutschen Mannschaft gegen Slowakei, USA und Schweden.

Alle Highlights der WM fasst ran.de zusätzlich in der eigenen Nachberichterstattung zusammen.

Und damit nicht genug: ProSieben macht den Samstag, 25. Mai, und den Sonntag, 26. Mai, zum Super-Sport-Wochenende. Insgesamt 18 Stunden Live-Berichterstattung mit den Eishockey-WM-Finalspielen live aus Prag. Mit der DTM live aus der Lausitz. Und mit dem ersten Spieltag der European League of Football (ELF). ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Das wird Sport total! Live DTM, live ELF, live Eishockey WM: Wir stellen ein Paket zusammen, das wir so auf ProSieben noch nie hatten!"

Das ProSieben-Sport-Programm am Super-Sport-Wochenende:

Samstag, 25. Mai 2024

13:00 Uhr "ran racing: DTM", Qualifying

14:00 Uhr "ran Eishockey live: WM", 1. Halbfinale

16:45 Uhr "ran racing: DTM", Rennen

18:05 Uhr "ran Eishockey live: WM", 2. Halbfinale (Ende gegen 21:00 Uhr)

Sonntag, 26. Mai 2024

13:00 Uhr "ran racing: DTM", Rennen

15:00 Uhr "ran Eishockey live: WM", Spiel um Platz 3

17:40 Uhr "ran Football: ELF", Stuttgart Surge vs. Munich Ravens

(komplettes Spiel ab 16:25 Uhr auf ProSieben MAXX)

19:55 Uhr "ran Eishockey live: WM", Finale (Ende gegen 23:15 Uhr)

Alle Sportereignisse parallel live auf Joyn und ran.de im Livestream

