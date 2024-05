ProSieben

Privataudienz bei der Yakuza: Thilo Mischke taucht für "Uncovered" auf ProSieben in die japanische Unterwelt ein

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Vom Mythos zum Auslaufmodell? Lange galt die japanische Yakuza als eine der umsatzstärksten, gefährlichsten, aber auch geheimnisumwittertsten kriminellen Vereinigungen der Welt. Ihre Mitglieder: Gentlemen-Gangster in Maßanzügen, geschmückt mit kunstvollen Ganzkörper-Tätowierungen und geleitet von einem strengen Moralkodex. Doch rigorose Anti-Yakuza-Gesetze und Verordnungen sowie das harte Durchgreifen der Polizei haben die Reihen des Syndikats gelichtet, es fehlt an Nachwuchs. Eine neue, junge und skrupellose Gangster-Generation macht der alteingesessenen Yakuza die Krone der japanischen Unterwelt streitig. Für "Uncovered: Inside Yakuza" gelingt es ProSieben-Reporter Thilo Mischke, zwei der einflussreichsten Yakuza-Bosse Tokios für ein Interview zu treffen und ihnen tiefe Einblicke in eine sonst für die Außenwelt verschlossene Verbrecherwelt zu entlocken. Steht die Yakuza vor dem Aus? Die Antwort bekommen ProSieben-Zuschauerinnen und -Zuschauer am Dienstag, 21. Mai 2024, um 22:30 Uhr.

"Uncovered: Inside Yakuza - Thilo Mischke in Japans Unterwelt" - am Dienstag, 21. Mai 2024 um 22:30 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell