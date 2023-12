ProSieben

Gutes Bauchgefühl. Bei "The Masked Singer" gibt es am Samstag doppelte Unterstützung im Rateteam

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

7. Dezember 2023. Vertrauen sie ihren Ohren? Glauben sie ihren Augen? Entschlüsseln sie die Indizien? Oder hören sie auf ihren Bauch? Ruth Moschner und ihr neuer fester Rateteam-Partner Rick Kavanian bekommen am Samstag bei "The Masked Singer", 9. Dezember 2023, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn doppelte Unterstützung im Rateteam. Carolin Kebekus und Bruder David Kebekus rätseln in der vierten #MaskedSinger-Liveshow und wollen eine Antwort auf die Fragen finden: Wer verzaubert unter der Maske der DIE EISPRINZESSIN? Wer versucht als DER KIWI immer wieder abzuheben? Wer beschenkt uns mit Santas Bruder KLAUS CLAUS? Wer groovt unter DER LULATSCH über die Bühne? Wer strotzt in DER MUSTANG vor Energie? Wer beweist so viel Weisheit und Weitblick wie DER TROLL?

Wechsel im festen Rateteam. Mit Rick Kavanian übernimmt ein absoluter #MaskedSinger-Insider den festen Platz von Alvaro Soler im Rateteam. Im letzten Jahr schepperte er sich als Roboter ROSTY bis ins Finale der Show. Und im Frühjahr feierte er sein Debüt als Rategast. "Ich fühle mich wirklich sehr mit 'The Masked Singer' und allen vor und hinter der Kamera verbunden", freut sich Rick Kavanian. "Du betrittst das Studio und sofort geht einem das Herz auf. [...] Wie eine toll organisierte Party mit lieben Leuten. Das habe ich lustigerweise jetzt auch bei den ersten Shows vor dem Bildschirm gespürt." (Das ganze Interview auf der #MaskedSinger-Presseseite)

Alvaro Soler hatte sich am Ende der letzten Show mit den Worten, "ich habe ganz schöne private Pläne. Werdet ihr bald wissen", verabschiedet.

Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Endemol Shine Germany produziert die Rätselshow.

"The Masked Singer" immer samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Mehr Infos zur Show, zu den Masken, Interviews und Fotos zum Download gibt es auf der "The Masked Singer"-Presseseite.

Hashtag: #MaskedSinger

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell