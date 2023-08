ProSieben

Stark: Uwe Ochsenknecht gewinnt im Stechen "Schlag den Star" gegen Heiner Lauterbach

4,1 Millionen Zuschauer:innen auf ProSieben

20. August 2023. 137 Jahre Lebenserfahrung kämpfen um 100.000 Euro. Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht stellen am Samstagabend bei "Schlag den Star" einen Altersrekord auf. An Siegeswillen mangelt es den Gegnern dabei ganz und gar nicht. Zum zweiten Mal in der "Schlag den Star"-Geschichte entscheidet ein Stechen über den Ausgang der Show. Uwe Ochsenknecht zeigt sich geschickter im Becher-Schnippen und nimmt den Sieg und 100.000 Euro mit nach Hause.

Gute 10,2 Prozent der jungen Zuschauer:innen (14-49 J.) verfolgen am Samstagabend das Rekord-Duell. ProSieben ist der stärkste Privatsender am Samstag. Insgesamt sehen 4,1 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) die Show.

Sieger Uwe Ochsenknecht zieht Bilanz: "Der Abend war turbulent. Er war spannend. Er war lustig. Alles, was ein Fernsehabend braucht."

Heiner Lauterbach zollt der Show Tribut: "Spannend wars. Bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Becher. Aber es war auch anstrengend. Ich hatte teilweise leichte Blackouts. Wenn man sonst um zehn, maximal elf Uhr ins Bett geht, dann lässt die Konzentration schon mal ein bisschen nach, so spät. Aber es war schön, hat Spaß gemacht."

In der nächsten Ausgabe "Schlag den Star", am 2. September, tritt Pietro Lombardi gegen Chris Tall an.

Heiner Lauterbach gegen Uwe Ochsenknecht - das Spiele-Protokoll

Spiel 1 - Bilder aufhängen

Mit einem Nagel sollen die Gegner zehn Bilder an eine Holzwand hämmern. Wer zuerst fertig ist, gewinnt. Uwe Ochsenknecht trifft den Nagel auf den Kopf. 1:0 für ihn.

Spiel 2 - Schieben und werfen

In einen fahrenden Zielkorb müssen die Schauspieler einen Basketball werfen. Heiner Lauterbach hat das bessere Zielwasser und spielt sich erfolgreich ein: 2:1.

Spiel 3 - Autos

Elton zeigt den Spielern das Bild eines Autos. Sie sollen Hersteller und Modell nennen. Ochsenknecht geht knapp in Führung auf 4:2.

Spiel 4 - Bumper-Duell

Auto-Scooter für Erwachsene. In einem runden Feld fahren die Herren gleichzeitig mit einem Bumper-Car. Am Rande des Feldes leuchten Kontaktflächen auf, diese müssen durch Berührung mit dem Car ausgeschaltet werden. Heiner knipst mehr Lichter aus. Es steht 6:4 für Lauterbach.

Spiel 5 - Ringe sammeln

Wie Ritter in einem Turnier. Das Pferd ist allerdings ein Fahrrad, die Ritter spielen Ochsenknecht und Lauterbach. Auf dem Zweirad sollen sie - mit Hilfe einer magnetischen Stange am Lenker - vor ihnen hängende Ringe aufsammeln. Nach anfänglichem Sturz hat Ochsenknecht den Dreh raus. Damit sorgt er für einen Führungswechsel: 9:6 für Ochsenknecht.

Spiel 6 - Städte finden

Im Studio zeigt Elton beiden Gegnern auf Bildschirmen Ausschnitte einer Landkarte. Sie sollen die Karte nun so weit verschieben, dass die vorher genannte Stadt auf dem Ausschnitt zu sehen ist. Uwe zeigt sich als größerer Kosmopolit. Er baut seine Führung auf 15:6 aus.

Spiel 7 - Puste-Tisch

Über eine schief stehende Tischplatte sollen die Gegner einen Tischtennisball durch ein Tor ins Ziel pusten. Wer seinen Ball schneller ins Ziel befördert, gewinnt. Ochsenknecht legt einen Durchmarsch hin und gewinnt das dritte Spiel in Folge: 22:6.

Spiel 8 - Knobeln

Jeder der Spieler hat drei Streichhölzer. Unter dem Spieltisch nimmt er zwischen null und drei Streichhölzern in die Hand. Beide Gegner geben nun jeweils einen Tipp ab, wie viele Streichhölzer sie zusammen verdeckt in Händen halten. Wer kann den einschätzen? Heiner Lauterbach zeigt das bessere Pokerface. Er verkürzt auf 22:14 für Ochsenknecht.

Spiel 9 - Fechten

Mit einem Degen kämpfen die beiden Schauspieler nach klassischen Fechtregeln auf einer Bahn gegeneinander. Der ganze Körper gilt als Treff-Fläche. Trotz aktiven Vorstößen von Ochsenknecht, kann Lauterbach das Duell für sich entscheiden. Er übernimmt die Führung mit 23:22.

Spiel 10 - Blamieren oder kassieren

Das Original natürlich bei "Schlag den Star". Elton stellt im legendären roten Jackett seine typischen Fragen. Ochsenknecht entscheidet den Spiele-Klassiker knappt für sich. Es steht 32:23 für Uwe.

Spiel 11 - Dosen-Frisbee

Mit geworfenen Frisbees sollen beide Gegner vor ihnen stehende Dosentürme komplett wegräumen. Nach verhaltenem Start kämpft Lauterbach sich zurück in dieses Spiel. Er führt 34:32.

Spiel 12 - Das Pendel

Wer kennt noch das Foucaultsche Pendel? Mit einem langen Pendel sollen die beiden Gegner aus sechs Meter Höhe im Kreis aufgestellte Domino-Steine umkippen. Auch dieses Spiel geht an Lauterbach. Es steht 46:32 für Heiner.

Spiel 13 - Sachen merken

Die Gegner sehen acht verschiedene Motive auf dem Bildschirm vor sich. Wer sie sich genau einprägt hat, buzzert und muss anschließend die Motive auswendig nennen. Uwe beweist ein sehr gutes Kurzzeitgedächtnis und schafft beinahe den Ausgleich. Lauterbach führt mit 46:45.

Spiel 14 - Englisch-Golf

Im Studio wird ein kleines Green mit einem Loch aufgebaut. Die Gegner spielen mit drei Golfbällen, von denen immer einer zwischen den anderen beiden durchgeschossen werden muss. So lange, bis ein Golfball in dem Loch landet. Treffsicherer zeigt sich zur späten Uhrzeit Heiner Lauterbach. Er baut seine Führung wieder aus: 60:45.

Spiel 15 - Münze rollen

Matchball-Spiel für Heiner Lauterbach. Die Regeln sind leicht, die Umsetzung jedoch ... Die Gegner sollen eine herkömmliche Münze über einen meterlangen Tisch rollen, sodass sie rollend das Ende der Tafel erreicht. Nach zahlreichen schwachen Versuchen von beiden Seiten macht Ochsenknecht der Wackelpartie ein Ende. Er gleicht aus, 60:60 für beide Spieler.

Stechen - Becher hüpfen

Schnippisches Geschicklichkeitsspiel: Ein umgestülpter Becher soll in einen offenen Becher geschnippt werden. Wer hat nach fast 5,5 Stunden Live-Show das sicherere Händchen? Uwe Ochsenknecht schnippt genauer und sichert sich damit den Sieg im Stechen, den Sieg über Heiner Lauterbach und 100.000 Euro.

