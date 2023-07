ProSieben

Männer! Uwe Ochsenknecht will Heiner Lauterbach am Samstag, 19. August, auf ProSieben schlagen

13. Juli 2023. Wer triumphiert bei diesem filmreifen "Schlag den Star"-Duell? Wer sichert sich seinen Platz in der "Schlag den Star"-Hall of Fame? Wer krönt seine Fernsehpreis- und Bambi-Sammlung mit dem begehrten und vielbeachteten "Schlag den Star"-Sieg? Das wird ein echter Blockbuster! Schauspiel-Idol Uwe Ochsenknecht gegen Schauspiel-Legende Heiner Lauterbach bei "Schlag den Star" am Samstag, 19. August 2023, um 20:15 Uhr live auf ProSieben.

Ochsenknecht macht sich bereits jetzt sorgen um seinen Gegner: "Ihr wisst schon, dass der Heiner schon über 70 ist, oder? Ich meine nur, bei den sportlichen Geschichten, dass ihr da einen Defibrillator zur Stelle habt?" Lauterbach hingegen kennt die Stärken seines Gegners: "Ich habe lange überlegt, worin Uwe richtig gut ist. Dann ist mir was eingefallen. Er ist schnell und gnadenlos. Schnell müde und gnadenlos langsam."

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV.

"Schlag den Star" am Samstag, 19. August 2023, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

