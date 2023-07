ProSieben

Darf der Mensch Gott spielen? ProSieben zeigt Thilo Mischkes Reportage zur Genmedizin am Dienstag, 1. August

Ein Gentest mit Folgen. ProSieben-Reporter Thilo Mischke muss sich nach einer kommerziellen Erbgutanalyse mit einem lebensverändernden Ergebnis auseinandersetzen: Sein Risiko, an Prostatakrebs, Multipler Sklerose oder Gicht zu erkranken, ist deutlich erhöht. Entsprechend entsetzt auch seine Reaktion: "Das ist ja ganz furchtbar! Ich möchte das nicht wissen!"

In seiner neuen Reportage "ProSieben THEMA. Genmedizin. Darf der Mensch Gott spielen?" am Dienstag, 1. August 2023, um 20:15 Uhr widmet sich Thilo Mischke den Chancen und Risiken der modernen Genmedizin. Während in Deutschland die Gesetze diesbezüglich noch sehr streng sind, gehören genmedizinische Eingriffe am Menschen in anderen Ländern bereits zur Normalität, wie zum Beispiel auf den Cayman Islands. Und auch Lebewesen wie Pferde werden im Ausland schon in großem Umfang und mit hohem finanziellem Gewinn geklont. Was bedeutet diese Entwicklung für unsere Zukunft als Menschen? Ist die Genmedizin der Schlüssel für eine Welt ohne Krankheiten und Leid oder vor allem die Lizenz zum Gelddrucken? Und was ist mit den ethischen Gesichtspunkten? Thilo Mischke liefert Antworten.

