ProSieben 2023/2024: starke Künstler:innen, starke Programm-Marken, ein Geburtstag und neue Juwelen

Unterföhring (ots)

"Wer stiehlt mir die Show?". Heidi Klum. Aiman Abdallah. "Uncovered". Annemarie Carpendale. "Galileo". "TV total". Matthias Opdenhövel. "Jenke.". "Late Night Berlin". Elton. "taff". Linda Zervakis. Klaas Heufer-Umlauf. "Joko & Klaas LIVE" (15 Minuten). Joko Winterscheidt. "The Masked Singer". Rebecca Mir. "We Love To Entertain You". Daniel Aminati. "Schlag den Star". Steven Gätjen. Michael Marx. "Das Duell um die Welt". Jeannine Michaelsen. "Joko & Klaas gegen ProSieben". Stefan Gödde. Katrin Bauerfeind. Thore Schölermann. "Jenke. Report.". Melissa Khalaj. "Formel E". Christian Düren. "Die Wok-WM 2023". Funda Vanroy. "Beauty & The Nerd". Das Monsterchen. "Zervakis & Opdenhövel. Live.". Jenke von Wilmsdorff. Viviane Geppert. "The Voice of Germany". Sebastian Pufpaff. "Das große Promi-Büßen". "red.". Karolin Kandler. Thilo Mischke. "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum".

"ProSieben ist für die Saison 2023/2024 in einer besonderen Situation", sagt Senderchef Daniel Rosemann im Kontext der Screenforce Days 2023. "Das Portfolio aus herausragenden Künstlerinnen und Künstlern und aus starken Programm-Marken war in der ProSieben-Geschichte noch nie so nachhaltig und so groß. Deswegen können sich unsere Zuschauer:innen und unsere Werbekund:innen auf viele vertraute, erfolgreiche Programme freuen."

Zu den starken Programm-Marken, die nahezu alle im Herbst zu sehen sind, kommen einige neue Marken:

Neu. Carolin und David Kebekus bitten im Herbst 2023 in "Wir gegen die! Die Geschwistershow" prominente Geschwisterpaare zum Duell.

Neu. In der Dating-Show "Der Heiratsmarkt" verkuppeln im Herbst 2023 Eltern ihre erwachsenen Kinder, die bislang vergeblich nach der großen Liebe gesucht haben.

Neu. In der Abenteuer-Reality-Show "Destination X" (AT) gehen 2024 zehn Abenteurer im verdunkelten "Destination X"-Bus auf einen Roadtrip. Ihre Aufgabe: Sie müssen an jedem Zielort herausfinden, wo sie gerade sind. Aber Vorsicht: Der ein oder andere Hinweis auf der Fahrt und am Zielort kann in die Irre führen.

Neu. Investigativ-Reporter Thilo Mischke recherchiert für insgesamt sieben Reportagen, die in der Prime Time und Late Prime auf ProSieben in der kommenden Saison laufen. Den Auftakt macht im Sommer in der Prime Time "ProSieben THEMA: Genmedizin. Darf der Mensch Gott spielen?".

Für die Reportage-Reihe "Uncovered" recherchiert der mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnete Journalist außerdem u.a. zur weltweiten Opiatkrise und zur App TikTok, die das Leben einer ganzen Generation verändert - mit drastischen Folgen.

Neu. Jenke von Wilmsdorff arbeitet aktuell an fünf neuen Filmen, die in den nächsten zwölf Monaten in der Prime Time laufen. Nach dem erfolgreichen Start der neuen Marke "Jenke. Report." im Mai wird es im Herbst einen zweiten Report geben. Zudem bereitet Jenke von Wilmsdorff ein spektakuläres Experiment zum Thema Ernährung vor. Für "Jenke. Crime." recherchiert Jenke von Wilmsdorff zum Thema organisierte Kriminalität.

Happy Birthday. 25 Jahre "Galileo" feiert ProSieben ab Freitag, 1. Dezember 2023, mit einer Sonderprogrammierung: Zum 25. Geburtstag gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer 25 Stunden "Galileo". Dabei reisen Aiman Abdallah, Stefan Gödde und Funda Vanroy in die "Galileo"-Vergangenheit - und blicken in die Zukunft.

