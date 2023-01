ProSieben

Mit Tom Brady durch die Nacht: ProSieben zeigt alle NFL-Playoff-Spiele live

Siegen oder fliegen heißt es, wenn ab Samstag, 14. Januar 2023, die heiße Phase der National Football League beginnt. ProSieben, ran.de und Joyn übertragen alle 13 NFL-Playoff-Spiele live.

Road to Super Bowl LVI: Los geht's am Samstag, 14. Januar 2023, um 22:10 Uhr in der Wild-Card-Round mit dem NFC-Playoff-Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den San Francisco 49ers, kommentiert von Patrick Esume und Björn Werner. Direkt im Anschluss folgt das AFC-Duell der Los Angeles Chargers bei den Jacksonville Jaguars mit den Kommentatoren Carsten Spengemann und Roman Motzkus.

Am Sonntag, 15. Januar 2023, beginnt um 18:30 Uhr der zweite Teil der Wild-Card-Round. Jan Stecker und Patrick Esume kommentieren das Playoff-Duell der Miami Dolphins bei den Buffalo Bills. Ab 22:20 Uhr treffen die New York Giants auf die Minnesota Vikings, kommentiert von Jonas Friedrich und Björn Werner. Zum Nachtduell der Baltimore Ravens bei den Cincinnati Bengals melden sich ab 2:05 Uhr die Kommentatoren Carsten Spengemann und Roman Motzkus.

Im letzten Wild-Card-Playoff-Spiel in der Nacht von Montag, 16. Januar, auf Dienstag, 17. Januar 2023, empfangen Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers die Dallas Cowboys, kommentiert von Mattis Oberbach und Volker Schenk ab 2:00 Uhr.

Netmänner im Studio: Für die News aus dem Netz sorgen Christoph "Icke" Dommisch (Spiele 1, 3, 4) sowie Max Zielke (Spiele 2, 5, 6).

Wer holt 2023 den Titel? Für fünf der 14 Playoff-Teams wäre es eine Titel-Premiere, denn die Los Angeles Chargers, die Jacksonville Jaguars, die Minnesota Vikings, die Cincinnati Bengals (unterlagen zuletzt 2022 den Los Angeles Rams im Super Bowl) und auch die Buffalo Bills (standen bereits fünfmal im Super Bowl) haben die Vince Lombardi Trophy bislang noch nie gewonnen. Dem gegenüber stehen u. a. mit den Dallas Cowboys und den San Francisco 49ers zwei sehr erfolgreiche Franchises mit jeweils fünf Titelgewinnen. Und auch wenn der GOAT Tom Brady bislang keine gute Saison gespielt hat, seine Playoff-Erfahrung mit sieben gewonnenen Super Bowls sollte man nie unterschätzen. Von den 14 Quarterbacks haben bislang nur zwei den Super Bowl gewonnen: Patrick Mahomes und Tom Brady. 50 Prozent der Quarterbacks werden ihr erstes Playoff-Spiel überhaupt absolvieren, Tom Brady steht zum 19. Mal in den Playoffs.

Endgültiger Generationenwechsel? Das Quarterback-Durchschnittsalter in den Playoffs liegt bei 27,5 - nur zwei Spieler (Geno Smith, Seahawks, Kirk Cousins, Vikings) sind über 30, Tom Brady ist mit seinen 45 Jahren der Methusalemunter den Team-Leadern.

From Zero to Hero? Die Jacksonville Jaguars bildeten 2020 und 2021 jeweils das Schlusslicht der Liga, stehen erstmals seit fünf Jahren wieder in den Playoffs, für Quarterback-Youngster Trevor Lawrence (Nr. 1-Draft-Pick 2021) ist es die erste Playoff-Teilnahme in seiner zweiten Saison.

NFL-Playoffs auf ProSieben, ran.de und Joyn im Überblick:

Wild Card Round:

Samstag, 14.1.2023

22:10 Uhr NFC: Seattle Seahawks @ San Francisco 49ers

Sonntag, 15.1.2023

2:00 Uhr AFC: Los Angeles Chargers @ Jacksonville Jaguars

18:30 Uhr #ranNFLsüchtig

19:00 Uhr AFC: Miami Dolphins @ Buffalo Bills

22:20 Uhr NFC: New York Giants @ Minnesota Vikings

Montag, 16.1.2023

2:05 Uhr AFC: Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals

Dienstag, 17.1.2023

2:00 Uhr NFC: Dallas Cowboys @ Tampa Bay Buccaneers

Divisional Round:

Samstag, 21.1.2023

22:30 Uhr Spiel 1

Sonntag, 22.1.2023

2:00 Uhr Spiel 2

20:15 Uhr #ranNFLsüchtig

21:05 Uhr Spiel 3

Montag, 22.1.2023

0:30 Uhr Spiel 4

Conference Championships:

Sonntag, 29.1.2023 20:15 Uhr #ranNFLsüchtig

Sonntag, 29.1.2023 21:00 Uhr Spiel 1

Montag, 30.1.2023 0:20 Uhr Spiel 2

Sonntag, 12.2.2023

20:15 Uhr Countdown zum Super Bowl live auf ProSieben MAXX

22:25 Uhr Super Bowl LVII live auf ProSieben

