KVB Finanz als "Bester Anbieter" beim BankingCheck & eKomi Award 2021 ausgezeichnet

Limburg (ots)

Seit ihrer Gründung vor mehr als 45 Jahren setzt die KVB Finanz auf die persönliche und individuelle Betreuung ihrer Kunden, um ihnen eine passgenaue Finanzierung anbieten zu können. Kunden wissen diesen Service zu schätzen: Das belegt die aktuelle Auszeichnung der KVB Finanz als "Bester Anbieter" mit dem BankingCheck & eKomi Award 2021.

Die Erfahrungen und Bewertungen von zufriedenen Kunden schaffen Transparenz und Vertrauen und sind ein wichtiger Marker für die Professionalität sowie Seriosität eines Unternehmens. Das gilt umso mehr im Bereich Finanzen, denn wenn es um das Thema Geld geht, schauen Verbraucher genauer hin. Deshalb ist es der KVB Finanz seit jeher ein zentrales Anliegen, ihre Kunden bestmöglich bei der Suche nach einer passenden Finanzierung zu betreuen und zu unterstützen - und das möglichst persönlich und individuell. Dieses Konzept überzeugt auch ihre Kunden: Das Familienunternehmen ist jetzt mit dem BankingCheck & eKomi Award 2021 als "Bester Anbieter" im Bereich Finanzen gekürt worden.

Kunden überzeugt: KVB Finanz ist "Bester Anbieter" im Bereich Finanzen

Die Bewertungsportale BankingCheck und eKomi prämieren jedes Jahr die besten Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche mit einer kundenbasierten Auszeichnung. Beim diesjährigen BankingCheck & eKomi Award ist die KVB Finanz noch vor Check24 und Finanzcheck.de in der Kategorie Kredit-Consumer mit fünf Punkten und 128 Bewertungen auf Platz 1 gelandet und erhält das Siegel "Bester Anbieter 2021". "Die Auszeichnung durch BankingCheck und eKomi haben wir mit großer Freude aufgenommen, spiegelt sie doch im Wesentlichen das Feedback unserer Kunden wider", zeigt sich Prokurist und Vertriebsleiter Marc Kloetzel begeistert. "Das Siegel ist für uns ein zusätzlicher Antrieb und persönliche Motivation, unseren Service auch in Zukunft auf demselben Niveau zu halten oder es sogar noch zu heben." Bei der KVB Finanz steht seit der Gründung vor über 45 Jahren der Kunde stets im Vordergrund und die Finanzprofis setzen neben top Konditionen vor allem auf den persönlichen Kontakt. Das wissen ihre Kunden zu schätzen, wie die aktuelle Prämierung durch die Bewertungsportale deutlich macht.

Beim BankingCheck Award kürt nicht eine Jury den Gewinner, sondern es sind die Kunden, die mit ihren Bewertungen darüber entscheiden, welches Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit seinen Produkten und seinem Service überzeugt. Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Unternehmen eine Anbieterseite auf BankingCheck haben. Auf eKomi nehmen sie hingegen automatisch an den Awards teil. In der Award-Phase vom 1. Januar bis zum 30. April 2021 sind bei BankingCheck und eKomi insgesamt über 123.000 Kundenbewertungen eingegangen, die die beiden Bewertungsportale evaluiert haben. Kunden haben ihre Bewertung zu 1.016 Banken, Versicherern und Finanzdienstleistern sowie 913 Produkten abgegeben. Entscheidend war, dass die Anbieter in der Award-Phase mindestens 50 Bewertungen erhalten haben, wobei jede einzelne Bewertung zählt, ob positiv oder negativ.

Kundenbewertungen schaffen Vertrauen und Transparenz

Die Bedeutung des BankingCheck & eKomi Awards ist nicht zu unterschätzen. Nicht nur, dass die Auszeichnung sichtbar in Form eines Siegels auf der firmeneigenen Webseite eingebunden werden kann. Da ausschließlich Kunden die Produkte und Unternehmen bewerten können und für die Wahl des Siegers herangezogen werden, profitiert die KVB Finanz und vor allem deren neue Kunden von den Erfahrungen vorheriger Kunden. Neue Kunden können sich sicher sein, dass sie einem zertifizierten Finanzdienstleister wie der KVB Finanz sorglos ihr Vertrauen schenken können. Gerade bei Finanzangelegenheiten sind Verbraucher vorsichtig und achten nicht nur auf die Seriosität der Unternehmen aufgrund ihres Webseitenauftritts oder die Qualität der angebotenen Produkte und Leistungen, sondern vor allem auch auf Kundenbewertungen, die Authentizität sowie Transparenz vermitteln. Sie sind für Kreditnehmer ein wichtiges Entscheidungskriterium, wenn es bei der Finanzierung eines neuen Autos, der Hochzeit oder dem eigenen Haus darum geht, einen vertrauenswürdigen Kreditgeber zu finden. Sie möchten sich gut aufgehoben fühlen und sichergehen, ein Darlehen mit den besten Konditionen und zugleich mit einer erstklassigen Kundenorientierung zu erhalten. Mit der Auszeichnung der KVB Finanz als "Bester Anbieter" ist das, was vorherige Kundenstimmen bereits in zahlreichen Bewertungen geäußert haben, nun belegt.

Der Kunde steht zu jeder Zeit im Mittelpunkt

Die KVB Finanz weiß um diese Bedürfnisse von Verbrauchern und bietet eine Kombination aus kompetentem Service, fundiertem Fach- und Branchenwissen sowie einem breiten Portfolio an Leistungen, sodass sie für ihre Kunden das beste Finanzierungskonzept ermitteln kann. Hierbei blickt das Familienunternehmen auf über 45 Jahre Erfahrung im Finanzsektor zurück und arbeitet mit über 70 Bankinstituten in ganz Deutschland zusammen. Im Mittelpunkt steht jedoch zu jeder Zeit der persönliche Kontakt zu den Kunden und deren kompetente Betreuung - sei das in einer der zahlreichen Standorte oder direkt zu Hause durch einen erfahrenen Außendienstmitarbeiter. Als kompetenter Ansprechpartner nehmen sich die Finanzexperten Zeit für die Belange ihrer Kunden, beantworten jede Frage geduldig und erörtern gemeinsam mit ihnen die Finanzierungsmöglichkeiten. So entsteht eine Vertrauensbasis und der Finanzexperte kennt alle relevanten Details der jeweiligen persönlichen und finanziellen Situation. Nur so können die Finanzprofis der KVB Finanz aus der Vielzahl der Angebote das passende Finanzierungsmodell mit ausgezeichneten und fairen Konditionen auswählen, zugeschnitten auf die individuellen Wünsche ihrer Kunden und passgenau zu ihren jeweiligen Lebensumständen - ganz unabhängig davon, ob sich Familien, Singles, Rentner oder Unternehmer mit ihrem Finanzierungsanliegen an die Profis der KVB Finanz wenden.

Mit ausgezeichnetem Service und Top-Leistungen Wünsche wahr werden lassen

Mit ihrem Konzept konnte die KVB Finanz bislang über 100.000 zufriedene Kunden von sich überzeugen. Der BankingCheck & eKomi Award 2021 zeigt einmal mehr, dass Kreditnehmer Vertrauen in den Service und die Leistungen der KVB Finanzen haben. Die Experten sind ein zuverlässiger Ansprechpartner bei der Finanzplanung und bieten passgenaue Finanzierungslösungen mit den besten Konditionen bezüglich Zinssatz, Laufzeit oder Sondertilgungen. Indem die Finanzprofis im engen Austausch mit ihren Kunden sind und ihre gesamte finanzielle Situation im Blick haben, können sie unnötige Kosten vermeiden und Geldflüsse besser regulieren. So können sich die Kreditnehmer vollkommen auf die Umsetzung ihrer Wünsche und Projekte konzentrieren.

Über die KVB Finanz GmbH

Seit der Gründung vor über 45 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zu ermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie für Familien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.

