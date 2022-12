ProSieben

Nach der WM ist vor der WM: Die Darts-Elite versammelt sich Anfang Januar zur "Promi-Darts-WM 2023" auf ProSieben

Unterföhring, 19. Dezember 2022. Welcome Back, Peter Wright, Michael van Gerwen, Fallon Sherrock und Gerwyn Price: Nach zwei Jahren Pause misst sich die internationale Weltklasse-Darts-Elite zum Jahresbeginn wieder Seite an Seite mit prominenten Hobby-Spielern bei der "Promi-Darts-WM 2023". ProSieben zeigt das Show-Spektakel vier Tage nach dem Ende der PDC Darts-WM im Ally Pally am Samstag, 7. Januar, ab 20:15 Uhr live aus Düsseldorf. Kann Michael van Gerwen seinen Titel von 2020 verteidigen und den Wettbewerb zum dritten Mal für sich entscheiden? Spielen die Weltranglistenbesten Peter Wright und Gerwyn Price den Titel unter sich aus? Oder steht mit Fallon Sherrock erstmals ein weiblicher Profi ganz oben auf dem Siegertreppchen der "Promi Darts WM"?

Gespielt wird im klassischen "501"-Modus: Jedes Team startet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf Null kommen. Die Teams bestehen aus je einem Profi und einem Celebrity-Pfeilwerfer. Insgesamt spielen sechs Teams gegeneinander.

ProSieben zeigt "Die Promi-Darts-WM 2023" live aus dem Maritim Hotel in Düsseldorf. Christian Düren moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Elmar Paulke. Karten für die Veranstaltung sind ab sofort auf https://tickets.endemolshine.de/shows/285 erhältlich. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany GmbH.

"Die Promi-Darts-WM 2023" am 7. Januar 2023, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

Hashtag zur Show: #PromiDarts

