ProSieben

Touchdown ProSieben. Gewinnt Tom Brady in München das erste NFL-Spiel in Deutschland?

Es ist das größte American-Football-Event in Deutschland jemals und das wird entsprechend auf ProSieben zelebriert: Über elf Stunden berichtet der Sender am Sonntag, 13. November 2022 live aus München. Seit Jahren warten die deutschen Footballfans auf ein NFL-Spiel im eigenen Land - nun ist es angerichtet, wenn Quarterback-Legende Tom Brady mit seinen Tampa Bay Buccaneers am Sonntag in der Allianz Arena auf die Seattle Seahawks trifft. Es könnte sein erster und letzter Auftritt in Deutschland sein: Für Tom Brady lief die Saison bislang durchwachsen (vier Siege aus acht Spielen), doch der GOAT (Greatest of all Time) gibt niemals auf und kommt mit einem Sieg gegen den aktuellen Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams nach München. Kann das erste Spiel in Deutschland Brady weiter beflügeln oder machen ihm die Seattle Seahawks mit ihrem berüchtigten "zwölfter Mann", die deutschen Seahawks-Fans im Stadion, einen Strich durch die Rechnung?

Ab 14:00 Uhr melden sich Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner, Andrea Kaiser, Christoph "Icke" Dommisch und Max Zielke live aus der Allianz Arena und erwarten u. a. den zweifachen deutschen Super Bowl-Sieger Sebastian Vollmer sowie Mark Nzeocha (zuletzt San Francisco 49ers) und Kasim Edebali (hat seine Karriere 2022 bei den Hamburg Sea Devils beendet) als Gesprächsgäste.

Im Münchner Audi Dome können 7000 Fans am Sonntag ab 13:00 Uhr beim Public Viewing nicht nur die ProSieben-Liveübertragung aus der Allianz Arena mitverfolgen, sondern auch die beiden nachfolgenden Partien, die erstmals in der "ran"-Geschichte live vor großem Publikum anstatt aus dem Studio kommentiert werden: Um 19:00 Uhr Minnesota Vikings gegen die Buffalos Bills mit Carsten Spengemann und Roman Motzkus, in der dritten Liveübertragung des Tages treffen die Dallas Cowboys auf Aaron Rodgers und die Green Bay Packers, kommentiert von Jonas Friedrich und Kasim Edebali.

Football-Fans können im Livestream sämtliche Liveübertragungen auf ran.de, in der ran App und auf Joyn verfolgen.

#ranNFL-Live-Übertragungen auf ProSieben und ran.de in der Übersicht:

Sonntag, 13.11.2022

14:00 Uhr "ran Football - NFL Munich Game" live aus der Allianz Arena

15:30 Uhr Seattle Seahawks @ Tampa Bay Buccaneers live aus der Allianz Arena

19:00 Uhr Minnesota Vikings @ Buffalo Bills live aus dem Audi Dome

22:20 Uhr Dallas Cowboys @ Green Bay Packers live aus dem Audi Dome

Zusätzlich auf ran.de: 19:00 Uhr Jacksonville Jaguars @ Kansas City Chiefs

