ProSieben

Eifersucht am Hof: "Love is King"-Queen Olivia Jones bittet auf Joyn heute zum ersten royalen Date

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

"Prinz Jesaia ist mir super positiv aufgefallen - und jetzt ist er auf einem Date mit einer anderen Prinzessin!", klagt Prinzessin Nora (33 Jahre, Leipzig). "Ich bin traurig und sauer!" Schon in der ersten Folge "Love is King" - ab heute, 8. September, exklusiv auf Joyn - werden von den frisch verwandelten Prinzen und Prinzessinnen Besitzansprüche untereinander angemeldet. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, weniger regelmäßig über die Verhaltensregeln der Hofetikette und die eigenen Füße beim royalen Tanztraining zu stolpern, keimt Eifersucht in den royalen Gemächern auf. Auch Prinz Jerome (32 Jahre, Duisburg) ist nicht davon begeistert, Prinzessin Giulia mit Prinz Jesaia ziehen zu sehen: "Ich habe jetzt keinen Handstand gemacht und sie beklatscht!" Droht bereits zum Start von #LoveIsKing der erste königliche Eklat?

"Die Damen sind interessiert und prüfen meine Prinzen auf Herz und Nieren", stellt #LoveIsKing-Queen Olivia Jones unterdessen fest und möchte ihren Prinzen ein wenig unter die Arme greifen: "Eine Prinzessin möchte erobert werden!" Für Prinz Jesaia und Prinzessin Giulia geht es deshalb auf eine romantische Kutschfahrt gen Sonnenuntergang inklusive Picknick. Und der royale Zauber wirkt: "Ich mag deine Nähe", gesteht Giulia (29 Jahre, Rheine) ihrem Begleiter offen. "Und ich mag deine Nähe auch, Prinzessin" antwortet Jesaia (26 Jahre, Stuttgart) schmunzelnd. Werden die beiden zum ersten royalen Paar im Königreich von #LoveIsKing-Queen Olivia Jones? Und wie reagieren die königlichen Nebenbuhler:innen auf den Flirt?

Worum geht es bei "Love is King"?

Dating wie damals. In "Love is King" gehen Singles ab heute, 8. September 2022, auf eine romantische Zeitreise. Für die Chance, den persönlichen Traumpartner oder die persönliche Traumpartnerin zu finden, gibt es eine besondere Bedingung: Die Teilnehmer:innen müssen modernem Dating-Verhalten komplett abschwören. Stattdessen tauchen sie im glamourösen Ambiente eines prächtigen Schlosses ganz in den royalen Lifestyle früherer Tage ein - Ballabende, pompöse Gewänder, respektvolle Umgangsformen und Kommunikationsmöglichkeiten wie einst bei Hofe.

Welche Singles stellen sich der Dating-Herausforderung und schaffen es, nicht nur eine:n Partner:in für den Ballabend, sondern sogar ihre Märchenprinzessin oder ihren Märchenprinzen zu finden? Wer verlässt das Schloss als Paar und kehrt zu zweit in sein normales Leben zurück? Welche Beziehung hält dem Alltag stand? Wer tanzt als Traumpaar zum letzten Schloss-Ball an?

Produzent und Entwickler der TV-Show ist ITV Studios Germany. International wird sie von ITV Studios vertrieben.

Alle Informationen zur Show, den Prinzessinnen und Prinzen, Queen of Love Olivia Jones sowie Bildmaterial zum Download finden Sie unter presse.loveisking.de.

Die neue Datingshow "Love is King" startet heute, 8. September 2022, exklusiv auf Joyn. Wer direkt weiterschauen will, kann Folge 2 schon heute bei Joyn PLUS+ abrufen. Weitere Folgen erscheinen wöchentlich. Später ist "Love is King" auf ProSieben zu sehen.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell