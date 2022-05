ProSieben

Staffel-Bestwert! "Joko & Klaas gegen ProSieben" triumphiert mit 17,7 Prozent Marktanteil am Dienstagabend, ProSieben ändert für "Joko & Klaas LIVE" die Prime Time

Joko & Klaas gewinnen gegen ihren Sender, ProSieben räumt deshalb am heutigen Mittwoch die Prime Time für 15 gewonnene Sendeminuten und für "Joko & Klaas LIVE" frei. In dieser unberechenbaren Viertelstunde weiß vorher niemand, was passieren wird.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" erzielt am Dienstagabend einen neuen Bestwert der Staffel mit herausragenden 17,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zusehenden. Damit dominiert die ProSieben-Show die Prime Time. "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf erreicht anschließend gute 11,9 Prozent Marktanteil (14-49 J.). ProSieben wird mit einem Tagesmarktanteil von starken 11,5 Prozent Sieger am Dienstag in der Zielgruppe 14-49 Jahre.

"Joko & Klaas LIVE" - heute, um 20:15 Uhr

"Joko & Klaas gegen ProSieben" und "Late Night Berlin" - dienstags, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #JKvsP7

