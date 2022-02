ProSieben

Wer folgt auf Tom Brady? Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals beim 56. Super Bowl live auf ProSieben

Wer holt sich den 56. Super Bowl? Auf ProSieben wird am Sonntag, 13. Februar 2022, der Champion der National Football League gekrönt: Die Los Angeles Rams treffen in ihrem SoFi-Stadion auf das Überraschungsteam 2021/2022, die Cincinnati Bengals. Zum fünften Mal überträgt ProSieben das größte Einzel-Sportevent der Welt live. Ab 22:55 Uhr melden sich Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner und "Netman" Christoph "Icke" Dommisch aus dem "ran"-Studio in Unterföhring mit letzten Informationen vor dem Kickoff sowie Liveschalten zu "ran"-Reporter Max Zielke und dem zweifachen deutschen Super-Bowl-Sieger Sebastian Vollmer mit Gästen Heidi Klum, Jakob Johnson (New England Patriots) und Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) im SoFi Stadium.

Die Heimspiel-Helden: Quarterback Matthew Stafford (33) spielt bereits seit 13 Jahren in der NFL, sein Stern ging aber erst mit dem Wechsel zu den L. A. Rams in dieser Saison auf. Bei den Detroit Lions gelang ihm kein Playoff-Sieg, mit den Rams steht er in seinem ersten Jahr gleich im Super Bowl. Und da wollten die Rams unbedingt hin und haben ihr Team entsprechend hochkarätig besetzt: Odell Beckham Jr., Cooper Kupp, Von Miller, Aaron Donald, Jalen Ramsey. Mission gelungen: Nach den Buccaneers 2021 gelingt auch den Rams der Einzug in ihren Heim-Super-Bowl.

Christoph "Icke" Dommisch: "Die Rams waren vor der Saison mit der Neuverpflichtung von Matthew Stafford schon mein Super-Bowl-Favorit. Hollywoods Team goes All-In, mehr geht nicht - deshalb sind die Rams mein klarer Favorit."

Die unterschätzten Underdogs: Wer zu Beginn der Saison auf die Cincinnati Bengals im Super Bowl gesetzt hat, dürfte jetzt um einige Euro reicher sein. Zweimal standen die Bengals bislang im Super Bowl (1982 und 1989 jeweils gegen die San Francisco 49ers), ein Titelgewinn gelang ihnen noch nie. Klappt es im dritten Anlauf? Das Team um Youngster-Quarterback Joe Burrow ist die Überraschung der Saison. Dabei spielt der 25-jährige (Nr. 1 Draft-Pick 2020) erst seine zweite NFL-Saison. An seiner Seite u. a. Wide Receiver Ja'Ma Chase (Nr. 5 Draft-Pick 2021), mit dem Burrow bereits im College-Football erfolgreich agierte. Auf dem Weg zum Super Bowl warfen die Bengals das Nr. 1-Team der AFC, die Tennessee Titans, sowie den Super-Bowl-Gewinner von 2020, die Kansas City Chiefs, aus dem Rennen.

Patrick Esume: "Mit Start der Playoffs habe ich auf die Bengals gesetzt - da wurde ich noch belächelt. Jetzt habt ihr die Bestätigung: Das junge Team Swag steht verdient im Super Bowl gegen die L. A.-Allstars."

Fun Fact: Kein Wunder, dass die Bengalen im Super Bowl stehen, 2022 ist im chinesischen Kalender das Jahr des Tigers ...

Half-Time-Show der Superlative: Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Dr. Dre und Kendrick Lamar - sorgen diese fünf Rap- & Soul-Legenden, die zusammen 43 Grammys und 22 Nr. 1-Billboard-Alben erreicht haben, für die beste Half-Time-Show aller Zeiten?

Countdown-Sendung: Zur Einstimmung startet um 20:15 Uhr der 160-minütige "Countdown zum Super Bowl" live auf ProSieben MAXX, u. a. meldet sich "ran"-Reporter Max Zielke mit Sebastian Vollmer, Jakob Johnson, Amon-Ra St. Brown, Mark Nzeocha (San Francisco 49ers) und Kasim Edebali (Hamburg Sea Devils) aus dem Studio im SoFi Stadium in Los Angeles.

Im Livestream können die Football-Fans das Duell um die Vince-Lombardi-Trophy auf ran.de, der "ran"-App, auf prosieben.de und Joyn verfolgen. Die Liveübertragung wird barrierefrei mit Untertiteln für Gehörlose ausgestrahlt.

Webshow: Jeweils um 18:30 Uhr gibt es am Donnerstag und am Freitag auf ran.de die "ran"-Webshow zum Super Bowl - moderiert von Christoph "Icke" Dommisch, mit Sebastian Vollmer (10.2.) und Patrick Esume (11.2.).

Verkündung NFL-Deutschland-Spiel: Ab 20:55 Uhr berichtet ran.de in der Webshow heute live von der NFL-Pressekonferenz, auf der verkündet wird, wo die NFL ihr erstes Spiel in Deutschland austragen wird. Patrick Esume und "ran"-Sportchef Alexander Rösner ordnen die Entscheidung im Anschluss ein.

https://www.ran.de/us-sport/nfl/live/champion-check-mit-patrick-esume-die-rannfl-hotweekshow-mittwoch-um-20-55-uhr-im-kostenlosen-livestream-auf-ran-de

Sonntag, 13.2.2022

20:15 Uhr "ran Football: Countdown zum Super Bowl" live auf ProSieben MAXX

22.55 Uhr "ran Football: NFL Super Bowl 2022 - Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals" live auf ProSieben mit Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner und "Netman" Christoph "Icke" Dommisch

