ProSieben

Rätselhaft wie nie: Welcher Star lüftet in der zweiten Folge von "The Masked Singer" am Samstagabend die Maske?

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Steckt unter MÜLLI MÜLLER eine Sängerin oder ein Sänger? Wie groß ist der Star unter dem PHÖNIX? Wie gut kann DER MOPS wirklich singen? Und verraten die langen Beine des TEDDYs ein Model? Die fünfte Staffel von "The Masked Singer" (samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben) lässt Deutschland rätseln. Einig sind sich Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam in nur einem Punkt: Das größte TV-Rätsel ist so schwer wie nie.

Während Rea Garvey unter MÜLLI MÜLLER einen Sänger vermutet, tippt Ruth Moschner auf einen weiblichen Star. Großes Rätselraten auch bei DER MOPS, DIE RAUPE, DER TEDDY, DAS AXOLOTL, DER HAMMERHAI, DER PHÖNIX, DAS STINKTIER und DIE HELDIN: Die Tipps reichen von Comedians wie Carolin Kebekus, Martina Hill oder Anke Engelke über Moderator:innen wie Katja Burkhard, Jeannine Michaelsen oder Marc Bator bis hin zu Sängerinnen und Schauspieler:innen wie Nina Hagen, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Maria Furtwängler, Til Schweiger oder Jan Josef Liefers. Selbst Model Gisele Bündchen wird vermutet. Welche Maske fällt in der zweiten #MaskedSinger-Liveshow am Samstag, 23. Oktober um 20:15 Uhr? Welcher Star überrascht die Zuschauer:innen? Moderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann unterstützt Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam. Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Die Show wird produziert von Endemol Shine Germany.

Das erste Interview mit dem demaskierten Star gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial" mit Annemarie Carpendale, direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.

Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske abnehmen muss.

Dazu können die Zuschauer:innen jederzeit fleißig miträtseln, wen sie hinter den jeweiligen Kostümen vermuten. Über die Kommentarfunktion haben sie zudem die Möglichkeit, mit den anderen Usern der #MaskedSinger-Community ihre heißesten Tipps auszutauschen. Erste Tipps können bereits in der ProSieben-App und auf der #MaskedSinger-Online-Welt abgegeben werden. Die ProSieben-App steht für alle iOS- und Android-Geräte kostenlos zum Download zur Verfügung.

Exklusiv und nur online: DER TIGER tritt ausschließlich in der Online-Show "The Masked Singer Ehrmann Tiger" an - mit allem was dazugehört: Gesangsauftritt, Indizien, wilde Spekulationen und dem größtmöglichen Rateteam - allen Fans. Parallel zur TV-Ausstrahlung von "The Masked Singer" gibt es jeden Samstag in der #MaskedSinger-Onlinewelt (ProSieben-App, themaskedsinger.de, Red Button Portal und SmartTV) einen neuen, exklusiven Gesangsauftritt vom Tiger. Wer singt unter der Tiger-Maske?

TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.

Alle Masken auf Knopfdruck: Hintergrundinfos und Tipps, wer sich unter den Masken verstecken könnte, gibt es während jeder Liveshow im red button Portal von ProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV.

Die fünfte Staffel "The Masked Singer", immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Mehr Infos, Interviews, Hintergründe und Fotos zu "The Masked Singer" und den neuen Masken auf der Presseseite und in der #MaskedSinger-Online-Welt

Hashtag zur Show: #MaskedSinger

Pressekontakt: Frank Wolkenhauer, Petra Dandl Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, -1169 email: frank.wolkenhauer@seven.one, petra.dandl@seven.one Photo Production & Editing Tabea Werner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167 email: tabea.werner@seven.one

ProSieben

Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell