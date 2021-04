ProSieben

Matthias Opdenhövel und Jan Delay oder Joko und Klaas? Bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" siegt am Dienstag das größte Schmugglerduo

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

5. April 2021. Alles auf Anfang: In einer neuen Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" geht das Rennen um 15 Minuten Live-Sendezeit für Joko und Klaas am Dienstagabend, 6. April 2021, um 20:15 Uhr in die nächste Runde. In der neuen Ausgabe der Show liefern sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ein regelrechtes Schmugglerduell mit Moderator Matthias Opdenhövel und Sänger Jan Delay: Reis, Linsen oder Zuckerstreusel müssen verpackt und in einem PKW so versteckt werden, dass das gegnerische Duo die Päckchen nicht entdeckt. Wer am Ende mehr Schmuggelware auf die Waage rettet, gewinnt das Spiel. Neben Jan Delay und Matthias Opdenhövel schickt ProSieben am kommenden Dienstag Janin Ullmann, Viviane Geppert, Paul Janke und Axel Stein ins Duell mit Joko und Klaas. Gewinnt ProSieben, müssen sich Joko und Klaas uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen. Triumphieren Joko und Klaas, räumt ProSieben seine Prime Time am folgenden Tag und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung. Steven Gätjen moderiert "Joko & Klaas gegen ProSieben", Produzent ist Florida Entertainment. Direkt im Anschluss an "Joko & Klaas gegen ProSieben" zeigt ProSieben neue Folgen von "Late Night Berlin". "Joko & Klaas gegen ProSieben" immer dienstags um 20:15 Uhr und "Joko & Klaas LIVE" - nach einem Sieg mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn Hashtag zur Show: #JKvsP7 Pressekontakt: Katrin Dietz, Nathalie Galina Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154, od. 1186 email: katrin.dietz@seven.one nathalie.galina@seven.one Photo Production & Editing Tabea Werner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167 email: tabea.werner@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell