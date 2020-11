ProSieben

Bloß! Nicht! Lachen! ProSieben macht ernste Miene zum lustigen Spiel in der neuen Show "Pokerface - nicht lachen!"

Bild-Infos

Download

UnterföhringUnterföhring (ots)

24. November 2020. Das wird kein Spaß. Oder etwa doch? Am Donnerstag, den 7. und 14. Januar macht ProSieben ernste Miene zum lustigen Spiel: In der neuen Clipshow "Pokerface - nicht lachen!" beweisen die prominenten Pokerfaces, dass sie weniger zu lachen haben als ihre Mitstreiter. Für den Zuschauer heißt das: Es wird ein großer Spaß!

So funktioniert "Pokerface - nicht lachen!" : Pro Show treten 16 Prominente in vier Teams mit je zwei Paarungen gegeneinander an. Ihre einzige Herausforderung: Sie dürfen nicht lachen. Das Tückische daran: Bei den irrwitzigen Clips, lustigen Pannen, und mitreißenden Lachflashs, die sie sich anschauen, bleibt eigentlich kein Auge trocken. Wer schafft es trotzdem ernst zu bleiben? Mit welchen Mitteln hindern sie sich daran, in Lachtränen auszubrechen? Und bei wem brechen alle Dämme? "Pokerface - nicht lachen!" am Donnerstag, den 7. und 14. Januar 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Produziert wird "Pokerface - nicht lachen!" von RedSeven Entertainment im Auftrag von ProSieben. Pressekontakt: Katrin Dietz Communication & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 email: katrin.dietz@seven.one Photo Production & Editing Carolin Klema phone: +49 160 4798508 email: carolin.klema@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell