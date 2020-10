ProSieben

"Starlight"! Basti gewinnt #FameMaker // ProSieben gewinnt die Prime Time am Donnerstag

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Mit der besten Performance zum Sieg: Basti (26) aus Berlin wird am Donnerstagabend von den TV-Zuschauern zum strahlenden Gewinner der ProSieben-Show "FameMaker" gewählt. Der Performer überzeugt mit dem von Luke Mockridge und ihm gemeinsam entwickelten Song "Starlight" und einem sehr persönlichen Appell für Akzeptanz, Anerkennung und bedingungslose Liebe. Schöne 10,0 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer sind begeistert dabei. Mit dem Live-Finale der neuen Musikshow made by Raab TV gewinnt ProSieben die Prime Time am Donnerstag (20:15 Uhr bis 23:10 Uhr). Insgesamt schalten starke 3,86 Millionen Zuschauer (Netto-Reichweite ab 3 J.) ein, um die Performances der zwölf Finalisten aus den Teams von Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan zu sehen.

"FameMaker"-Sieger Basti: "Der Song bedeutet mir so wahnsinnig viel. Vielen Dank an Luke, dass er mir das möglich gemacht hat. Er hat so viel dafür getan. Während der Performance ist mir gar nicht so viel durch den Kopf gegangen. Ich habe mich einfach konzentriert und es für alle gemacht, die sich dadurch angesprochen gefühlt haben. Ich habe es in dem Moment einfach so gefühlt und ich habe alles rausgehauen, was in mir ist und war. Und jetzt auch noch hier zu stehen, mit dieser Trophäe in der Hand, das ist wirklich der absolute Wahnsinn."

#FameMaker Luke Mockridge zeigt sich stolz: "Ich bin einfach überglücklich - aber gar nicht so sehr für mich, sondern viel mehr für ihn. Basti ist so ein toller Künstler und ich freue mich einfach, dass er seinen Weg gehen wird. Als #FameMaker war man beim Erdgeschoss seines entstehenden Karriere-Hochhauses dabei und das ist ein schönes Gefühl."

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence Erstellt: 02.10.2020 (vorläufig gewichtet: 01.10.2020)

Pressekontakt: Carina Castrovillari, Antonia Kreitner Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1108/1172 email: carina.castrovillari@seven.one, antonia.kreitner@seven.one Photo Production & Editing Kathrin Baumann phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 email: kathrin.baumann@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell