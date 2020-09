ProSieben

Psychopath oder Heilsbringer? ProSieben begleitet die US-Schicksalswahl mit der Free-TV-Premiere der Doku "Diagnose Trump" und dem "Galileo Spezial: Countdown USA" - am 2. November 2020 ab 20:15 Uhr

Unterföhring (ots)

Fokus US-Wahl am Vorabend des großen Showdowns Trump vs. Biden: ProSieben zeigt in einer deutschen Free-TV-Premiere das viel diskutierte Psychogramm "Diagnose Trump - Wie tickt der Präsident der USA" am 2. November 2020 um 21:25 Uhr (OT: #Unfit - The Psychology of Donald Trump; Produktionsjahr: 2020; Regie: Dan Partland). Die Einschätzungen der mentalen Verfassung des amtierenden 45. Präsidenten der USA, zu der zahlreiche namhafte Psycholog*innen, Historiker*innen und US-Politik-Insider*innen darin kommen, sind verheerend: "Er ist ein Soziopath, ein Sadist, ein Trickbetrüger, ein Rassist, ein Frauenhasser und generell ein Sexist." (Dr. Justin Frank, em. Professor für klinische Psychiatrie George Washington University) "Er ist wie ein Witz, der sich verselbstständigt hat." (George Conway, Mitbegründer von "The Lincoln Project", Ehemann der ehemaligen US-Präsidentenberaterin Kellyanne Conway) "Er ist kein Rassist. Er behandelt jeden wie ein Stück Scheiße." (Anthony Scaramucci, Ex-Kommunikationsberater von Donald Trump). Das einhellige Fazit der Experten: Donald Trump ist als Präsident ungeeignet.

Warum setzen sich trotz aller Kritik so viele Amerikaner für ihren umstrittenen Präsidenten ein? Mit welchen Argumenten versuchen Republikaner wie Demokraten, noch unentschiedene Wähler von "ihrem" Kandidaten zu überzeugen? Welche Auswirkungen haben die dramatische Corona-Situation und die Protestbewegungen nach dem Mord an George Floyd auf die politische Entscheidungsfindung? Diesen Fragen widmet sich das "Galileo Spezial: Countdown USA - Der schmutzige Kampf ums Weiße Haus" am 2. November 2020 um 20:15 Uhr: Über die vergangenen fünf Monate hinweg begleitete die Reportage sechs junge US-Amerikaner, darunter Wechselwähler, Influencer, Trump-Aktivisten und überzeugte Demokraten, und liefert einen Blick hinter die Kulissen der Meinungsmacher im amerikanischen Wahlkampf.

"Galileo Spezial: Countdown USA - Der schmutzige Kampf ums Weiße Haus" und "Diagnose Trump - Wie tickt der Präsident der USA" - am Montag, 2. November 2020, ab 20:15 Uhr auf ProSieben.

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR News, Sports, Factual & Fiction Barbara Stefaner Tel. +49 89 9507-1128 Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.com http://www.presse.ProSieben.de Photo Production & Editing Clarissa Schreiner Tel. +49 89 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell